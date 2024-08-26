KYK YURT SONUÇLARI E DEVLET EKRANI 2024 - 2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ettiği üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kayıt işlemlerini tamamladı. Üniversite eğitimi alacakları şehirlerde barınma ihtiyacını karşılayabilmek için başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Peki; KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?