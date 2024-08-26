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Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 08:03

KYK YURT SONUÇLARI E DEVLET EKRANI 2024 - 2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre yaşadıkları kentlerden farklı şehirlere yerleşen binlerce öğrenci üniversitenin bulunduğu bölgelerde barınma ihtiyacını karşılayabilmek için yurt başvuru işlemlerini 20-24 Ağustos tarihleri arasında tamamladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e devlet https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adlı adres üzerinden yapabilecek. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI E DEVLET EKRANI 2024 - 2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ettiği üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kayıt işlemlerini tamamladı. Üniversite eğitimi alacakları şehirlerde barınma ihtiyacını karşılayabilmek için başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Peki; KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI E DEVLET EKRANI 2024 - 2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da son buldu.
KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de ilan edilmişti. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayının ortalarında açıklanması ön görülüyor.

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2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK YURT SONUÇLARI E DEVLET EKRANI 2024 - 2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?
- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

- Gazi ve gazi çocukları,

- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

- Devlet koruması altında olanlar,

- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK YURT SONUÇLARI E DEVLET EKRANI 2024 - 2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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