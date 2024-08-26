KYK YURT SONUÇLARI E DEVLET EKRANI 2024 - 2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
08:03
YKS yerleştirme sonuçlarına göre yaşadıkları kentlerden farklı şehirlere yerleşen binlerce öğrenci üniversitenin bulunduğu bölgelerde barınma ihtiyacını karşılayabilmek için yurt başvuru işlemlerini 20-24 Ağustos tarihleri arasında tamamladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e devlet https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adlı adres üzerinden yapabilecek. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?