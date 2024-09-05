Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:18
KYK yurt ücreti 2024 ne zaman ödenir? 2024-2025 GSB KYK 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ücretleri ne kadar, kaç TL?
KYK başvuru sürecini geride bırakan öğrenciler, 2024-25 eğitim yılı için KYK yurt başvurularını gerçekleştirdi ve yurt ücretlerine odaklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı yurt tipi bulunuyor. Bu kapsamda ise KYK yurt ücretleri, yurt tipine göre farklılık gösteriyor. Peki, 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurtları ne kadar? GSB KYK yurt tipleri ve ücretleri...