Giriş Tarihi: 04.09.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
17:01
KYK YURT ÜCRETLERİ 2024-2025 | GSB ile KYK 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
KYK başvuru sürecini geride bırakan öğrenciler, 2024-25 eğitim yılı için KYK yurt başvurularını gerçekleştirdi ve yurt ücretlerine odaklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı yurt tipi bulunuyor. Bu kapsamda ise KYK yurt ücretleri, yurt tipine göre farklılık gösteriyor. Peki, 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurtları ne kadar? GSB KYK yurt tipleri ve ücretleri...