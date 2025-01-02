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Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:37

KYK YURT ÜCRETLERİ GSB 2024-2025 | 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, başvuruları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuruları ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuru süreci yakından takip ediliyor. YKS tercih sürecinin son bulmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Üniversite kayıtları 19 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu kapsamda 3, 4, 6, 8 kişilik KYK yurtları için ödemeler araştırılıyor. Peki, 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, başvuruları ne zaman?

KYK YURT ÜCRETLERİ GSB 2024-2025 | 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, başvuruları ne zaman?

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacak. Bu kapsamda Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları için gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Peki, 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, başvuruları ne zaman?

KYK YURT ÜCRETLERİ GSB 2024-2025 | 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, başvuruları ne zaman?

2024 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlayacak. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Yurt başvuruları ise geçtiğimiz yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alındı.

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KYK YURT ÜCRETLERİ GSB 2024-2025 | 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, başvuruları ne zaman?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri henüz paylaşılmadı.

Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri;

tip 1 ücreti aylık 345 TL,

tip 2 aylık 405 TL,

tip 3 aylık 480 TL,

tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

KYK YURT ÜCRETLERİ GSB 2024-2025 | 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, başvuruları ne zaman?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ GSB 2024-2025 | 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, başvuruları ne zaman?

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

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