Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
11:37
KYK YURT ÜCRETLERİ GSB 2024-2025 | 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, başvuruları ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuruları ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuru süreci yakından takip ediliyor. YKS tercih sürecinin son bulmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Üniversite kayıtları 19 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu kapsamda 3, 4, 6, 8 kişilik KYK yurtları için ödemeler araştırılıyor. Peki, 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, başvuruları ne zaman?