KYK YURT ÜCRETLERİ GSB 2024-2025 | 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, başvuruları ne zaman?

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacak. Bu kapsamda Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları için gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Peki, 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, başvuruları ne zaman?