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Giriş Tarihi: 29.07.2024 17:30 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:30

KYK YURT VE BURS BAŞVURU TARİHLERİ: KYK Yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nereden yapılır?

YKS tercih işlemlerinin sonuçlanmasını günler kala KYK başvuruları 2024 tarihleri araştırılmaya başladı. İkamet ettikleri şehirden farklı bir şehirde lisans ve önlisans eğitimlerine başlayacak olan öğrenciler "KYK yurt başvuruları ne zaman 2024?" Sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda bu sene üniversite kayıtlarının 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

KYK YURT VE BURS BAŞVURU TARİHLERİ: KYK Yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nereden yapılır?

Burs başvuruları 2024-2025 takvimi YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala gündeme geldi. Yaşadıkları şehirden başka şehirlerde eğitim eğitimlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler KYK yurt başvuruları için gün sayıyor. Başvuru tarihleri için Kredi ve Yurtlar kurumu açıklamaları takip ediliyor. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır ücreti ne kadar başvurular ne zaman? İşte 2024 KYK başvuru tarihleri

KYK YURT VE BURS BAŞVURU TARİHLERİ: KYK Yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nereden yapılır?

2024 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

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KYK YURT VE BURS BAŞVURU TARİHLERİ: KYK Yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nereden yapılır?

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Yurtların 2024 yılı ücretlerine dair açıklama gelmedi. Halihazırda yurtlar 345 ila 750 TL arasında değişiyor.

Öte yandan çeşitli yardımlar da söz konusu. Öğrencilere sabah kahvaltısı için 40,00 TL, akşam yemeği için ise 80,00 TL olmak üzere günlük 120,00 TL beslenme yardımı yapılıyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURU TARİHLERİ: KYK Yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nereden yapılır?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak

KYK YURT VE BURS BAŞVURU TARİHLERİ: KYK Yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nereden yapılır?
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