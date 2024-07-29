Giriş Tarihi: 29.07.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
17:30
KYK YURT VE BURS BAŞVURU TARİHLERİ: KYK Yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nereden yapılır?
YKS tercih işlemlerinin sonuçlanmasını günler kala KYK başvuruları 2024 tarihleri araştırılmaya başladı. İkamet ettikleri şehirden farklı bir şehirde lisans ve önlisans eğitimlerine başlayacak olan öğrenciler "KYK yurt başvuruları ne zaman 2024?" Sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda bu sene üniversite kayıtlarının 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvurular nasıl ve nereden yapılır?