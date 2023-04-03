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Haberler Yaşam KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılıyor, bu ay açılır mı? Üniversite yurtları ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:42

KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılıyor, bu ay açılır mı? Üniversite yurtları ne zaman açılacak?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar açıklamasıyla üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı. Üniversitelerin açılmasıyla beraber gözler KYK yurtlarındaki son duruma çevrildi. Kahramanmaraş depremi sebebiyle depremzedelerin konaklaması için KYK yurtları devreye girmişti. Üniversite eğitimi alan binlerce öğrenci KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak, son durum ne sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılıyor, bu ay açılır mı, Üniversite yurtları ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler…

KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılıyor, bu ay açılır mı? Üniversite yurtları ne zaman açılacak?

KYK yurtları için son dakika gelişmeler gündemde yer almaya başladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte gözler yurtlardaki son duruma çevrildi. Bilindiği üzere Kahramanmaraş depremi dolasıyla depremzedelerin konaklaması için KYK yurtları açılmıştı. . Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtlarla ilgili olarak " KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor." ifadelerini kullandı. Peki KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılıyor, bu ay açılır mı? Üniversite yurtları ne zaman açılacak?

KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılıyor, bu ay açılır mı? Üniversite yurtları ne zaman açılacak?

KYK YURTLARI AÇILACAK MI?

KYK yurtları henüz açılmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama geldikçe haberimizde yer alacaktır.

2023 KYK YURTLARI AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada " 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hali hazırdan uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesine," karar verildiğini açıkladı.

Henüz KYK yurtlarının açık olup olmayacağına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtlarla ilgili olarak " KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu

Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan üniversitelerde uzaktan eğitim süreciyle ilgili alınan yeni kararları duyurdu.

Buna göre 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek.

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KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılıyor, bu ay açılır mı? Üniversite yurtları ne zaman açılacak?

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bildiğiniz üzere Yükseköğretim Kurulu olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak ve yaraları iyileştirmek için büyük çaba göstererek birtakım tedbirler aldık. Yükseköğretim Kurulu olarak 17 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine, nisan ayında konunun yeniden değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştik.

YÖK olarak 30 Mart itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları bugün sizlerle paylaşmak üzere tekrar huzurlarınızdayız. Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkemizin mevcut koşullarını paydaşlarımızın ve öğrencilerimizin taleplerini dikkate alarak gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Ayrıca depremin doğrudan etkilediği illerdeki üniversitelerimizin hususiyetleri ve şartlarının gerektirdiği esneklikleri de tanıdık.

-Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

-Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

-Yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30'unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği" yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,

-Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

-Nisan ayına ertelenmiş olan "derslere ait uygulamalar"ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

-Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

-Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

-Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.

KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılıyor, bu ay açılır mı? Üniversite yurtları ne zaman açılacak?

ARA SINAVLAR UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Özvar, 3 Nisan itibarıyla uygulanmak üzere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere aldıkları yeni kararlarla ilgili:

"Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek. Yükseköğretim kurumları, bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapacaklar."

Ara sınavlarla ilgili karara ilişkin Özvar, "Bahar dönemindeki ara sınavlar özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç olmak üzere şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılacak." bilgisini verdi.

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