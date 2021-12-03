Uzun bir süredir yeni sezonu beklenen La Casa De Papel için geri sayım başladı. Hem ülkemizde hem de dünyada izlenme rekorları kıran ve oldukça sevilen La Casa De Papel'in final sezonu iki kısım halinde yayınlanıyor. 5 bölümden oluşan ilk kısım yayınlanırken, şimdi ise gözler La Casa De Papel 5. Sezon 2. Kısıma çevrildi. Dizinin sıkı takipçileri, La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım yayınlandı mı, yeni sezon var mı sorularına yanıt arıyor. Peki, La Casa De Papel 5. Sezon 6. bölüm ne zaman, bugün mü yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım yayınlandı mı? İşte detaylar;