La Casa De Papel 5. Sezon 6. Bölüm ne zaman, bugün mü yayınlanacak soruları izleyici kitlesi tarafından araştırılıyor. Soygun temalı aksiyon dizisi La Casa De Papel dünyada olduğu kadar ülkemizde de oldukça popüler bir dizi. Dijital bir platformda yayınlanan dizinin son 5 bölümü için La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım yayınlandı mı, yeni sezon var mı gibi sorular gündemde yer alıyor. Sezonun ilk beş bölümünü izleyen diziseverler La Casa De Papel 5. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak diye araştırıyor. Profesörün Alicia Sierra'ya yakalanması sonucu yalnız kalan ekibi neler bekliyor, Tokyo öldü mü? İşte detaylar…