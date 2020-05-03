HaberlerGaleriLahmacun yaptırmaya çıktığını söyleyen gence 4 bin 93 lira ceza!
Lahmacun yaptırmaya çıktığını söyleyen gence 4 bin 93 lira ceza!
Kahramanmaraş'ta T.K. isimli genç, sokağa çıkma yasağını ihlal edip lahmacun yaptırmak için ehliyetsiz, abartı egzozlu otomobille dışarı çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Polis denetimine takılan T.K.'ya hem sokağa çıkma yasağını ihlalden hem trafik kanunlarına uymamaktan toplamda 4 bin 93 lira ceza kesildi.
Giriş Tarihi: 03.05.2020
14:57
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
14:58
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