Lahmacun yaptırmaya çıktığını söyleyen gence 4 bin 93 lira ceza!

Atatürk Bulvarı'nda 06 GDH 12 plakalı otomobiliyle giden T.K., Kıbrıs Meydanı'nda polis tarafından durduruldu. Aracının egzozunun abartı ses geldiğini fark eden ekipler; yaptıkları incelemede ehliyeti olmayan T.K.'nın otomobilinde abartı egzoz olduğunu ve sigortasının da bulunmadığını tespit etti.