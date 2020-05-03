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Lahmacun yaptırmaya çıktığını söyleyen gence 4 bin 93 lira ceza!

'ta T.K. isimli genç, sokağa çıkma yasağını ihlal edip lahmacun yaptırmak için ehliyetsiz, abartı egzozlu otomobille dışarı çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Polis denetimine takılan T.K.'ya hem sokağa çıkma yasağını ihlalden hem trafik kanunlarına uymamaktan toplamda 4 bin 93 lira ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 14:58
Lahmacun yaptırmaya çıktığını söyleyen gence 4 bin 93 lira ceza!

Atatürk Bulvarı'nda 06 GDH 12 plakalı otomobiliyle giden T.K., Kıbrıs Meydanı'nda polis tarafından durduruldu. Aracının egzozunun abartı ses geldiğini fark eden ekipler; yaptıkları incelemede ehliyeti olmayan T.K.'nın otomobilinde abartı egzoz olduğunu ve sigortasının da bulunmadığını tespit etti.

Lahmacun yaptırmaya çıktığını söyleyen gence 4 bin 93 lira ceza!

Lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını ifade eden T.K.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, abartı egzozdan 1228 lira trafik cezası, sokağa çıkma yasağını ihlalden de Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası olmak üzere toplam 4 bin 93 lira para cezası yazıldı.

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Lahmacun yaptırmaya çıktığını söyleyen gence 4 bin 93 lira ceza!

Polislerin idari işlemleri yapmasının ardından araç sigortası olmadığı için trafikten de men edilerek otoparka çekildi. Ruhsat sahibine de aracın sigortasını yaptırmadığı için 132 lira trafik cezası yazılacağı öğrenildi.

Lahmacun yaptırmaya çıktığını söyleyen gence 4 bin 93 lira ceza!
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Lahmacun yaptırmaya çıktığını söyleyen gence 4 bin 93 lira ceza!
Lahmacun yaptırmaya çıktığını söyleyen gence 4 bin 93 lira ceza!
Lahmacun yaptırmaya çıktığını söyleyen gence 4 bin 93 lira ceza!
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