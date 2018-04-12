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tarlalarında kırım zamanı

Giriş Tarihi: 12.04.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 13:03
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tarlalarında kırım zamanı
Lale tarlalarında kırım zamanı

'nin Seymen köyünde soğanlarının güçlenmesi ve büyümesi için lale çiçeklerinin baş kırım işlemi çiftçiler tarafından yapıldı.

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tarlalarında kırım zamanı
Lale tarlalarında kırım zamanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2006 yılında hayata geçirdiği "Alım Garantili Soğanı Yetiştiriciliği Sosyal Sorumluluk" projesi çerçevesinde, İstanbul'un dört bir yanını süsleyen lalelerin üretildiği tarlalarda kırım dönemi başladı.

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tarlalarında kırım zamanı
Lale tarlalarında kırım zamanı

İstanbul'un dört bir yanında görenlerin bakmaya doyamadığı rengarenk lerin bir kısmı 'nin Seymen köyünde, bir kısmı da Konya'nın Çumra bölgesindeki çiftçiler tarafından yetiştiriliyor.

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tarlalarında kırım zamanı
Lale tarlalarında kırım zamanı

'deki 4 dönüm arazide 1 milyon soğanı üretiliyor. Nisan ayında laleler kentin park ve bahçelerini süslerken, lale soğanları üretiminin bir aşaması olan lale taç yapraklarının kırılması işlemi gerçekleştiriliyor.

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tarlalarında kırım zamanı
Lale tarlalarında kırım zamanı

taç yapraklarının koparılmasıyla bitki gücünü soğanlarına yönelterek lale soğanlarının çoğaltılması sağlanıyor. Böylece lale üretimi gerçekleştiriliyor.

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tarlalarında kırım zamanı
Lale tarlalarında kırım zamanı

400 bin tohumluk ekim yapıldı

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ. Çiçek Üretim Şefi Mustafa Karaağaçlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 bin metrekarede 400 bin adet tohumluk ekim yapıldığını söyledi.

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tarlalarında kırım zamanı
Lale tarlalarında kırım zamanı

Karaağaçlı, 400 bin tohumundan hasat döneminde 1 milyon adet istedikleri kalibrede lale soğanı hasat etmeyi planladıklarını aktardı.

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