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Haberler Yaşam Lapa olan pilavı tane tane yapıyor! İçerisine sadece 2 adet ekleyin…
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 14:03

Lapa olan pilavı tane tane yapıyor! İçerisine sadece 2 adet ekleyin…

Pilav hepimizin severek tükettiği, sadece etlerin değil sebze yemeklerinin de eşlikçisi nefis bir lezzet. Tane tane, iyi demlenmiş bir pilav yapmak ise mutfakta usta olduğunuzun göstergelerinden biri. Ancak ne kadar denerseniz deneyin pilavınız lapa oluyorsa bu yöntem sayesinde siz de nefis tane tane pilav yapabileceksiniz.

Lapa olan pilavı tane tane yapıyor! İçerisine sadece 2 adet ekleyin…

Her seferinde pilavınızı tam tutturmak adına dikkat etmeniz gerekenler ve lapa olduğunda uygulayabileceğiniz çözümü bu yazıda sizler için anlattık.

Lapa olan pilavı tane tane yapıyor! İçerisine sadece 2 adet ekleyin…

2 DİLİM EKLEMENİZ YETERLİ

Pilavınızı pişirdikten sonra lapa olduğunu fark ederseniz bu adımı uygulamanız yeterli.

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Lapa olan pilavı tane tane yapıyor! İçerisine sadece 2 adet ekleyin…

Tencerenin içerisine 2 adet taze ekmek dilimi koyun. Ardından bu şekilde demlenmesi ve kendini toparlaması için bekleyin. Pilava lapalığını veren fazla su ve buharı ekmekler çekeceği için kısa sürede pilavınız tane tane olacaktır. Ardından afiyetle tüketebilirsiniz.

Lapa olan pilavı tane tane yapıyor! İçerisine sadece 2 adet ekleyin…

Ancak pilavınızı her seferinde tane tane yapmak için dikkat etmeniz gereken başka noktalar bulunmaktadır. İşte izlemeniz gereken adımlar…

Lapa olan pilavı tane tane yapıyor! İçerisine sadece 2 adet ekleyin…

TANE TANE PİLAV YAPMANIN SIRLARI

Pilavlık pirinç seçimi: İyi bir pilav için pilavlık pirinç seçmek önemlidir. Uzun taneli pirinçler genellikle tercih edilir çünkü daha az yapışkan olma eğilimindedirler.

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