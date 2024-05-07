Lapa olan pilavı tane tane yapıyor! İçerisine sadece 2 adet ekleyin…

Tencerenin içerisine 2 adet taze ekmek dilimi koyun. Ardından bu şekilde demlenmesi ve kendini toparlaması için bekleyin. Pilava lapalığını veren fazla su ve buharı ekmekler çekeceği için kısa sürede pilavınız tane tane olacaktır. Ardından afiyetle tüketebilirsiniz.