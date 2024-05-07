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Lapa olan pilavı tane tane yapıyor! İçerisine sadece 2 adet ekleyin…
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
14:03
Lapa olan pilavı tane tane yapıyor! İçerisine sadece 2 adet ekleyin…
Pilav hepimizin severek tükettiği, sadece etlerin değil sebze yemeklerinin de eşlikçisi nefis bir lezzet. Tane tane, iyi demlenmiş bir pilav yapmak ise mutfakta usta olduğunuzun göstergelerinden biri. Ancak ne kadar denerseniz deneyin pilavınız lapa oluyorsa bu yöntem sayesinde siz de nefis tane tane pilav yapabileceksiniz.