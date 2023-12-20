Lavabo açıcı vücudunu bu hale getirdi! Bomba gibi patladı!

SAKIN KULLANMAYIN

Lavaboyu açmak isterken bir anda büyük bir patlama yaşandığını ve korkuyla oradan uzaklaşmaya çalıştığını söyleyen 21 yaşındaki T. Ç., "Evdeydim, gece 23.30'da evi temizliyordum daha sonra 2 şişeyi beraber çalkalayarak aynı anda dökünce güçlü bir patlama yaşandı. Yüzüme, ayaklarıma döküldü o anki panikle kendimi dışarı attım. Sağ olsun vatandaşlar yardımcı oldu. Hiçbir şey hissetmedim sadece kendimi nasıl dışarı atabileceğimin paniğindeydim, olan oldu.

