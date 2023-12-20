Lavabo açıcı vücudunu bu hale getirdi! Bomba gibi patladı!

İstanbul Esenyurt'ta yalnız yaşayan genç kabusu yaşadı... Bir fırında çalışan 21 yaşındaki T. Ç. 21 Kasım saat 23.30 sıralarında evini temizlemeye başladı. Lavabosunun da tıkandığını gören genç, iki ürünü birden kullanarak lavabosunu açmak isterken bir anda patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle sıçrayan gencin yüzü dizleri ve vücudunun birçok noktasında yanıklar oluştu. Acıyla kendini dışarıya atan gence ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı öğrenilirken hemen yakındaki bir hastaneye götürüldü. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından genç, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne yönlendirildi. Burada tedavisine başlanan vücudunun yüzde 35'inin yandığı öğrenilen gence, yamalar yapılırken çeşitli ameliyatlar geçirdi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan genç, taburcu edilirken yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Turan, malzemelerin alınırken üzerindeki bilgilerin okunmasının gerektiğini anlatırken koruyucu ürün kullanımı ve ilk müdahale konularının önemine dikkat çekti. Öte yandan patlama sonrası kıyafetinin geldiği hal ise dikkat çekti. SAKIN KULLANMAYIN Acı çeke çeke hastaneye gittim. İlk yardım müdahalesi oldu, yüzüme, ayaklarıma su döküldü. Sağ olsun bir vatandaşımız arabaya aldı, hastaneye götürdü. Kullanmamalarını tavsiye ediyorum, çok tehlikeli bir şey. Hayatınıza maal olma ihtimali olabiliyor, ben bu şekilde ucuz atlattım, bu halime şükür diyorum. Bazıları bu şekilde hafif yaralarla da atlatamayabiliyor. Daha ağır geçirebiliyorlar, profesyoneller hariç alınmasın, satılmasın, ben geçirdim kimse geçirmesin' şeklinde konuştu.