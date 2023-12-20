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Haberler Yaşam Lavabo açıcı vücudunu bu hale getirdi! Bomba gibi patladı!
Giriş Tarihi: 20.12.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 10:49

Lavabo açıcı vücudunu bu hale getirdi! Bomba gibi patladı!

Korkunç olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre 21 yaşındaki gencin tıkanan lavabosuna döktüğü açıcı bomba gibi patladı. Vücudunun yüzde 35'i yandı. Haline şükreden genç, yaşadığı kabusu şöyle anlattı…

Lavabo açıcı vücudunu bu hale getirdi! Bomba gibi patladı!

İstanbul Esenyurt'ta yalnız yaşayan genç kabusu yaşadı… Bir fırında çalışan 21 yaşındaki T. Ç. 21 Kasım saat 23.30 sıralarında evini temizlemeye başladı.

Lavabo açıcı vücudunu bu hale getirdi! Bomba gibi patladı!

Lavabosunun da tıkandığını gören genç, iki ürünü birden kullanarak lavabosunu açmak isterken bir anda patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle sıçrayan gencin yüzü dizleri ve vücudunun birçok noktasında yanıklar oluştu.

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Lavabo açıcı vücudunu bu hale getirdi! Bomba gibi patladı!

Acıyla kendini dışarıya atan gence ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı öğrenilirken hemen yakındaki bir hastaneye götürüldü. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından genç, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne yönlendirildi.


Lavabo açıcı vücudunu bu hale getirdi! Bomba gibi patladı!

Burada tedavisine başlanan vücudunun yüzde 35'inin yandığı öğrenilen gence, yamalar yapılırken çeşitli ameliyatlar geçirdi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan genç, taburcu edilirken yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Turan, malzemelerin alınırken üzerindeki bilgilerin okunmasının gerektiğini anlatırken koruyucu ürün kullanımı ve ilk müdahale konularının önemine dikkat çekti. Öte yandan patlama sonrası kıyafetinin geldiği hal ise dikkat çekti.

Lavabo açıcı vücudunu bu hale getirdi! Bomba gibi patladı!

SAKIN KULLANMAYIN
Lavaboyu açmak isterken bir anda büyük bir patlama yaşandığını ve korkuyla oradan uzaklaşmaya çalıştığını söyleyen 21 yaşındaki T. Ç., "Evdeydim, gece 23.30'da evi temizliyordum daha sonra 2 şişeyi beraber çalkalayarak aynı anda dökünce güçlü bir patlama yaşandı. Yüzüme, ayaklarıma döküldü o anki panikle kendimi dışarı attım. Sağ olsun vatandaşlar yardımcı oldu. Hiçbir şey hissetmedim sadece kendimi nasıl dışarı atabileceğimin paniğindeydim, olan oldu.

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