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Haberler Yaşam Lavabosunu temizlemek istedi, döktüğü lavabo açıcı bomba gibi patladı!
Giriş Tarihi: 03.04.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 11:47

Lavabosunu temizlemek istedi, döktüğü lavabo açıcı bomba gibi patladı!

Korku dolu olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Tıkanan lavabosunu temizlemek için lavabo açıcı kullanan genç kız, saniyeler içinde hayatının şokunu yaşadı. Bomba gibi patlayan lavabo açıcı, genç kızın adeta sonu oluyordu. Vücudunda yanıklar oluşan genç, "Yakıyordu, acısı dayanılacak gibi değildi. Yüzüme bir şey olacak diye çok korktum, o an kolumdan vazgeçmiştim" dedi. İşte haberin ayrıntıları...

İHA
Lavabosunu temizlemek istedi, döktüğü lavabo açıcı bomba gibi patladı!

Sultangazi'de yaşayan 27 yaşındaki Y. A. 15 Mart'ta saat 16.00 civarında evinde yemek yapmak isterken lavabo tıkandı. İddiaya göre tıkanıklığı gidermek için sıvı bir ürün döken genç kızın kullandığı ürün adeta bomba gibi patladı. Evde tek başına olan ve patlamayla sıçrayan genç kız, refleksle kaçmaya çalışsa da yüzü ve kolu gibi vücudunun bazı noktalarında yanıklar meydana geldi. Üzerinde parçalanan kıyafetlerini hemen çıkaran genç kız, yakınlarına telefonla ulaşmaya çalışırken, bir yandan da hastaneye gitti. Evine yakın bir hastanede birtakım tedaviler uygulanan genç kadın, sonrasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne geldi. Burada tedavi altına alınan genç kız, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Genç kız, hissettiği acının etkisiyle kolunun kurtarılamayacağını düşündüğünü ancak yüzüne bir şey olmamasını dilediğini söylerken, Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Turan, ev kazalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek koruyucu ürün kullanımı ve ilk müdahale konularının önemine dikkat çekti. Genç kızın parçalan kıyafeti de gözler önüne serildi.

Lavabosunu temizlemek istedi, döktüğü lavabo açıcı bomba gibi patladı!

"MASUM GÖZÜKEN ŞEYLER BİR ANDA CANA KADAR MAL OLABİLECEK DURUMLARA GİDEBİLİYOR"

Ev kazalarıyla sıklıkla karşılaştıklarını vatandaşların koruyucu önlem alması konusunun büyük önem taşıdığını ifade eden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Turan, herhangi bir kaza durumunda da ilk yardım uygulamalarına başvurulması gerektiğine dikkat çekerek, "10 gün önce bir lavabo açıcı olayıyla hastamız bize başvurdu. Geldiği zaman yüzünde ve kolunda baya kimyasal, yanık diye tabir ettiğimiz cilt hasarları vardı. Hızlı bir şekilde tedavisine başladık, neyse ki tedaviler olumlu yürüdü. Ağır bir hasar bırakmadan hastamız sağlığına kavuşmak üzere. Bu tarz kimyasal yanıklarda çok dikkatli olunması gerekiyor. Kimyasalın karakteri, erişimi, miktarı burada çok önemli maalesef şu an piyasada olan çoğu lavabo açıcı olsun diğer bazı kimyasallarda kutularda içeriği pek yazmıyor. Eskiden lavabo açıcılar daha masumdu, granüller halinde satılıyordu. Son yıllarda sıvı şekilde piyasada bulunuyor ve halkımızın kullanırken çok dikkat etmesi gerekir, hastamızın elbiseleri pul pul dökülmüş.

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Lavabosunu temizlemek istedi, döktüğü lavabo açıcı bomba gibi patladı!

"O AN KOLUMDAN VAZGEÇMİŞTİM, YÜZÜME BİR ŞEY OLACAK DİYE KORKTUM"

Lavabo açıcıyı dökmesinin ardından yaşanan patlamayla çok koktuğunu ifade eden Sultangazi'de yaşayan 27 yaşındaki Y. A., "Olay 15 Mart'ta saat 16.00 civarında oldu. Mutfak lavabosu tıkalıydı, açmak istedim. Lavaboya açıcı döker dökmez patladı, üstüme geldi. İlk telefona koştum ağabeyimi aradım, uzak olduğu için kendim çıktım, dolmuşa bindim, hastane 10 dakikalık mesafedeydi. Orada yanık cerrahisi yoktu elime ve yüzüme krem sürdüler, tekrar kardeşimi aradım beni aldı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldik. Sadece ürünü kullandım, sıvıydı döker dökmez patladı, ekstra bir şey kullanmadım. Yüzüme bir şey olacak diye korktum o an kolumdan vazgeçmiştim, sonra Mustafa Hoca sayesinde düzeldi, kendisine teşekkür ediyorum.

Lavabosunu temizlemek istedi, döktüğü lavabo açıcı bomba gibi patladı!

Yakıyordu acısı dayanılacak gibi değildi ama mecburen hastaneye gitmek zorundaydım, dayanarak gittim. Aldıkları ürünlerin üzerini okusunlar, benim aldığım ürünün üzerinden İngilizce yazıyordu, dil bilgim de yok, o yüzden içeriğini okuyamadım, dikkatli kullanmalarını öneriyorum. Borusunu çıkarıp alt taraftan döktüm, oradan yapmasınlar, yakın tutmasınlar kendilerine ne olur olmaz hemen patlıyor. Üstleri çıplak olmasın 2 kat elbise vardı üstümde onlar olmasa tüm vücudum yanabilirdi. Atletimi çıkardığımda pul pul dökülüyordu, yanmıştı, yırtık, param parça olmuş derecede. Kolunuzu kapatabiliyorsunuz ama yüzünüzü kapatamıyorsunuz o yüzden yüzüm konusunda çok korkmuştum, şu an daha iyi. Lavabo tıkalıyken bilirkişiyi çağırmaları daha iyi olur, kendileri açmak zorunda kalsalar bile daha dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

Lavabosunu temizlemek istedi, döktüğü lavabo açıcı bomba gibi patladı!

Yakıyordu acısı dayanılacak gibi değildi ama mecburen hastaneye gitmek zorundaydım, dayanarak gittim. Aldıkları ürünlerin üzerini okusunlar, benim aldığım ürünün üzerinden İngilizce yazıyordu, dil bilgim de yok, o yüzden içeriğini okuyamadım, dikkatli kullanmalarını öneriyorum. Borusunu çıkarıp alt taraftan döktüm, oradan yapmasınlar, yakın tutmasınlar kendilerine ne olur olmaz hemen patlıyor. Üstleri çıplak olmasın 2 kat elbise vardı üstümde onlar olmasa tüm vücudum yanabilirdi. Atletimi çıkardığımda pul pul dökülüyordu, yanmıştı, yırtık, param parça olmuş derecede. Kolunuzu kapatabiliyorsunuz ama yüzünüzü kapatamıyorsunuz o yüzden yüzüm konusunda çok korkmuştum, şu an daha iyi. Lavabo tıkalıyken bilirkişiyi çağırmaları daha iyi olur, kendileri açmak zorunda kalsalar bile daha dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

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