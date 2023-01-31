Haberler Yaşam Lavanta Konağı dizisi ne zaman başlıyor? Star TV'nin yeni dizisi Lavanta Konağı oyuncuları kimler, konusu nedir, gerçek hikaye mi?

Giriş Tarihi: 31.01.2023 19:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 19:09

Star TV ekranlarının yeni dizisi Lavanta Konağı için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizinin adı ilk önce "Ab-ı Hayat" olarak belirlenmişti. Daha sonra Lavanta Konağı adında karar kılınan dizinin çekimleri başladı. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizi, Kuvayi Milliye'den beri hep 30 yaşında görünen bir adamın hikâyesini ekranlara taşıyacak. Peki, Lavanta Konağı dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV'nin yeni dizisi Lavanta Konağı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Lavanta Konağı oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.