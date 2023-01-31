Haberler Yaşam Lavanta Sokağı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV'nin yeni dizisi Lavanta Sokağı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 31.01.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 17:22

Star TV ekranlarının yeni dizisi Lavanta Sokağı için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizinin adı ilk önce "Ab-ı Hayat" olarak belirlenmişti. Daha sonra Lavanta Sokağı adında karar kılınan dizinin çekimleri başladı. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizi, Kuvayi Milliye'den beri hep 30 yaşında görünen bir adamın hikâyesini ekranlara taşıyacak. Peki, Lavanta Sokağı dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV'nin yeni dizisi Lavanta Sokağı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Lavanta Sokağı oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.