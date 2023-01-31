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Giriş Tarihi: 31.01.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 17:22

Lavanta Sokağı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV'nin yeni dizisi Lavanta Sokağı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Lavanta Sokağı için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizinin adı ilk önce "Ab-ı Hayat" olarak belirlenmişti. Daha sonra Lavanta Sokağı adında karar kılınan dizinin çekimleri başladı. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizi, Kuvayi Milliye'den beri hep 30 yaşında görünen bir adamın hikâyesini ekranlara taşıyacak. Peki, Lavanta Sokağı dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV'nin yeni dizisi Lavanta Sokağı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Lavanta Sokağı oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Lavanta Sokağı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Lavanta Sokağı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Lavanta Sokağı dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Necip Memilli, Gözde Seda Altuner gibi oyuncuları buluşturan dizinin çekimleri başladı. Adı ilk önce Ab-ı Hayat olarak duyurulan ancak daha sonra Lavanta Sokağı olarak belirlenen dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. OGM Pictures imzalı dizi, Kuvayi Milliye'den beri hep 30 yaşında görünen bir adamın hikâyesini ele alıyor. Peki, Lavanta Sokağı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV'nin yeni dizisi Lavanta Sokağı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Lavanta Sokağı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Lavanta Sokağı konusu nedir, oyuncuları kimler?

LAVANTA SOKAĞI ÇEKİMLERİ BAŞLADI!

Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Lavanta Sokağı dizisi, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizinin çekimleri geçtiğimiz gün başladı.

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Lavanta Sokağı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Lavanta Sokağı konusu nedir, oyuncuları kimler?

LAVANTA SOKAĞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Merakla beklenen dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Lavanta Sokağı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Lavanta Sokağı konusu nedir, oyuncuları kimler?

LAVANTA SOKAĞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu Lavanta Sokağı dizisinde Birkan Sokullu Kemal ve Ali Tahir karakterlerine, Ebru Şahin ise Harika rolüne hayat verecek.

Çok etkili bir kadın draması olan dizide Kuvayi Milliye'den beri hep 30'lu yaşlarda görünen bir adamın zamansız hikâyesi anlatılıyor.

Lavanta Sokağı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Lavanta Sokağı konusu nedir, oyuncuları kimler?

LAVANTA SOKAĞI OYUNCU KADROSU

Dizide Birkan Sokullu ve Ebru Şahin ikilisine;

Zerrin Tekindor, Hümeyra, Gözde Seda Altuner, Ayşegül Cengiz, Necip Memili, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan eşlik ediyor.

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