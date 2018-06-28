Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor

AK PARTİLİ ÇELEBİ'DEN AYDEMİR AİLESİNE ZİYARET

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bezirhane köyüne gelerek, Leyla Aydemir'in ailesini ziyaret etti. Baba Nihat Aydemir ile bir süre görüşen Çelebi, Leyla'nın bulunması için başlatılan arama çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Çelebi, "Leyla kızımızın üzüntüsünü tüm herkes gibi bizler de yaşadık. Kolluk kuvvetlerinden ve AFAD yetkililerinden günlük ve anlık olarak kızımızın arama faaliyetleri ile ilgili bilgileri Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm ilgili kurumlardan aldık. Ümitliyim, inşallah kızımız sağ salim bizlere kavuşacak. Bu konuda şahsımın yapabileceği ne varsa her zaman yanınızdayım. Devletimizin her kurumu küçük kızımız için seferber olmuş durumda. Ben bugün üzüntünüzü paylaşmak için buraya geldim. İnşallah kızımızı sağ salim bulduğumuz zamanda sevincinizi paylaşmak için geleceğim" diye konuştu.

AK Partili Çelebi, arama çalışmalarını sürdüren Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Komutanlığı ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden bilgi aldı.