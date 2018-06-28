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Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor

Giriş Tarihi: 28.06.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 11:09
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Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor
Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor

'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 14'üncü günde de sürdürülüyor. Jandarma, köyde ve çevresinde yumuşak zemin arama çalışması yapıyor. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bezirhane köyüne gelerek, Leyla'nın ailesiyle görüşüp, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor
Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor

'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için arama çalışmalarına bugün sabahta devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve korucular katıldı. JAK timleri, köyde ve çevresinde, metruk binaların zemininde bugün de kazı çalışması yapacak. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi'yi de kullanıyor.

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Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor
Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor

AK PARTİLİ ÇELEBİ'DEN AYDEMİR AİLESİNE ZİYARET

AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Bezirhane köyüne gelerek, Leyla Aydemir'in ailesini ziyaret etti. Baba Nihat Aydemir ile bir süre görüşen Çelebi, Leyla'nın bulunması için başlatılan arama çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Çelebi, "Leyla kızımızın üzüntüsünü tüm herkes gibi bizler de yaşadık. Kolluk kuvvetlerinden ve AFAD yetkililerinden günlük ve anlık olarak kızımızın arama faaliyetleri ile ilgili bilgileri Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm ilgili kurumlardan aldık. Ümitliyim, inşallah kızımız sağ salim bizlere kavuşacak. Bu konuda şahsımın yapabileceği ne varsa her zaman yanınızdayım. Devletimizin her kurumu küçük kızımız için seferber olmuş durumda. Ben bugün üzüntünüzü paylaşmak için buraya geldim. İnşallah kızımızı sağ salim bulduğumuz zamanda sevincinizi paylaşmak için geleceğim" diye konuştu.

AK Partili Çelebi, arama çalışmalarını sürdüren Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Komutanlığı ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden bilgi aldı.

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Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor
Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor

İçişleri Bakanlığınca Leyla için özel bir ekip görevlendirilirken baba Nihat Aydemir, "Gün geçtikçe umudum tükeniyor" dedi.

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Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor
Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor

'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla 14'ncü günde aranmaya başlandı. Minik Leyla için çalışmalarda 2 hafta geride kalırken henüz bir gelişme yaşanmadı. Küçük Leyla bugün de jandarma bünyesinde bulunan kadavra arama köpeği 'Modül' tarafından aranıyor. Bayramın ilk gününden bu yana çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler Leyla'nın bir an önce bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, jandarma ve Kızılay ekipleri katıldı.

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Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor
Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor

İlk olarak köy çevresindeki tarım arazilerinde yapılan aramalarda Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpeği 'Modül' de kullanıldı. Türkiye'nin en iyi köpeklerinden olan ve jandarma bünyesinde bulunan 'Modül', AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince metruk ev, ahır boş alanlar didik didik Leyla'yı aradı. Köy dışında bulunan bazı boş evlerde zeminde bulunan toprağın farklı ve yumuşak olması nedeniyle her ihtimali değerlendiren Jandarma Arama Kurtarma ekibi evde kazı çalışması yaptı. Kazma ve küreklerle 1 metreye kadar kazı yapan ekipler daha sonra 'Modül' köpeği ile kazının yapıldığı alanda arama çalışması başlattı. Kazı çalışmalarından da sonuç çıkmadı. Öte yandan kayıp Leyla için İçişleri Bakanlığı tarafından özel bir ekibin köye gönderileceği öğrenildi.

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Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor
Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor
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