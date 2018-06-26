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Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!

Giriş Tarihi: 26.06.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 15:01
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Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!
Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!

Ağrı Cumhuriyet Savcılığı, Bezirhane köyünde 12 gündür kayıp olan Leyla'nın 5 halasının ifadesine başvurdu.
Ağrı'da bayramın birinci günü dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki 12 gündür yapılan çalışmalara rağmen bulunamadı.

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Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!
Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!

Güvenlik güçleri küçük kızın kaçırılma şüphesi üzerine yoğunlaşmaya başladı. Köydeki çok sayıdaki kişinin ifadesini alan ve bilgisine başvuran ekipler olay günü köydeki taziye evine gelen araçlara yönelik de araştırma yapıyor.

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Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!
Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!

Valilik kriz masası tarafından oluşturulan jandarma ve emniyetten deneyimli ekip Leyla'nın kaçırılma ihtimalini titizlikle araştırırken savcılık bugün Leyla'nın 5 halasının ifadelerine başvurdu.

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Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!
Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!

Leyla'nın 5 halası ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!
Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!
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Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!
Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!
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Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!
Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!
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