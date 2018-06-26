Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!

Güvenlik güçleri küçük kızın kaçırılma şüphesi üzerine yoğunlaşmaya başladı. Köydeki çok sayıdaki kişinin ifadesini alan ve bilgisine başvuran ekipler olay günü köydeki taziye evine gelen araçlara yönelik de araştırma yapıyor.

