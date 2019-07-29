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Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

Son zamanlarda çok görülen hayvanlarla ilgili birçok haber geliyor. Gergedan böceğinden Ebabil kuşuna kadar çeşitli türlerdeki hayvanlar şehir içlerinde insanların karşısına çıkabiliyor. En son haber 'dan geldi. Bir lokantaya giren kuşu yakalayan esnaf, onun bir leylek yavrusu olduğunu düşündü. İnternetten yaptıkları araştırmada ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kuş türü olduğunu anlayan işletme sahibi yetkilileri arayarak yardım istedi. İşte leylek yavrusu sanılan o yavru kuşun öyküsü...

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 29.07.2019 17:51 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 18:03
Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

'da bir akaryakıt istasyonunda lokantaya giren , yakalanıp, hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi.

Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

İşletme sahipi Adar Bayrak, kuşu önce leylek yavrusu sandıklarını, internetten yaptıkları araştırmada ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban olduğunu öğrendiklerini söyledi.

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Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

- Şanlıurfa karayolundaki akaryakıt istasyonu çalışanları, işletmedeki lokantada bir kuş fark etti.

Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

Çalışanlar, yakaladıkları kuşu, leylek yavrusu zannetti. Ancak internetten araştırma yaptıklarında kuşun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, bataklıklarda yaşayıp, balıkla beslenen olduğunu gördüler.

Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

İşletme sahibi Adar Bayrak, kuşa balık verip besledi.

Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

Bayrak, kuşu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağına teslim ettiklerini ifade ederek, "İşletmemize gelen kuşu önce leylek yavrusu sandık. İnternetten araştırdık ve olduğunu öğrendik. Nesli tükenmek üzereymiş. Bataklık alanlarda yaşıyormuş. Balıkla beslendiğini öğrendikten sonra balıkla besledik. Daha sonra hayvan barınağını arayıp, balabanı onlara teslim ettik" diye konuştu.

Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

, genellikle bataklıklarda yaşayan, balıkçıla benzer, eti yağlı ve ağır, iri bir kuştur.

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