Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

Son zamanlarda çok nadir görülen hayvanlarla ilgili birçok haber geliyor. Gergedan böceğinden Ebabil kuşuna kadar çeşitli türlerdeki hayvanlar şehir içlerinde insanların karşısına çıkabiliyor. En son haber Diyarbakır'dan geldi. Bir lokantaya giren kuşu yakalayan esnaf, onun bir leylek yavrusu olduğunu düşündü. İnternetten yaptıkları araştırmada ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kuş türü olduğunu anlayan işletme sahibi yetkilileri arayarak yardım istedi. İşte leylek yavrusu sanılan o yavru kuşun öyküsü...