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LGS 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi? MEB 2024 açıklaması ile 2. tercih yapınca ilk tercih gider mi?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
13:01
LGS 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi? MEB 2024 açıklaması ile 2. tercih yapınca ilk tercih gider mi?
LGS yerleştirme sonuçları MEB tarafından belirtildiği üzere 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçlara ilişkin araştırmalar arasında, LGS 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi, 2. tercih yapınca ilk tercih gider mi gibi sorular yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları ışığında yerleşen öğrenci tekrar tercih yapabilir mi sorusu yanıt buluyor. İşte detaylar.