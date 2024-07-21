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Giriş Tarihi: 21.07.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 13:01

LGS 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi? MEB 2024 açıklaması ile 2. tercih yapınca ilk tercih gider mi?

LGS yerleştirme sonuçları MEB tarafından belirtildiği üzere 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçlara ilişkin araştırmalar arasında, LGS 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi, 2. tercih yapınca ilk tercih gider mi gibi sorular yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları ışığında yerleşen öğrenci tekrar tercih yapabilir mi sorusu yanıt buluyor. İşte detaylar.

LGS 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi? MEB 2024 açıklaması ile 2. tercih yapınca ilk tercih gider mi?

LGS tercih sonuçları yarın meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. İlk tercihlerde bir okula yerleşme hakkı kazanan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih sürecine ilişkin LGS 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi sorusuyla araştırma yapıyor. Peki, 2. tercih yapınca ilk tercih gider mi? İşte detaylar.

LGS 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi? MEB 2024 açıklaması ile 2. tercih yapınca ilk tercih gider mi?

LGS 1 TERCİHTE YERLEŞENLER 2 TERCİHİ YAPABİLİR Mİ?

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
İlk tercihlerde bir okula yerleştim. Nakillerde tekrar bir okul tercihinde bulunabilir miyim?

Evet, ilk tercihlerde bir okula yerleşen öğrenciler de nakil tercihinde tekrar tercih yapabilecekler. Öğrenci nakil tercihinde yeni bir okul kazanırsa kaydı o okula geçer, nakillerde bir okul kazanamazsa ilk yerleştirmede kazandığı okulda kaydı devam eder.

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LGS 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi? MEB 2024 açıklaması ile 2. tercih yapınca ilk tercih gider mi?

İlk tercihlerde bir okula yerleşen öğrenci için nakil tercihlerinde kayıt alanı kısıtlaması olur mu?
İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşen bir öğrenci için nakil tercihlerinde hiçbir kısıtlama olmaz.

LGS 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilir mi? MEB 2024 açıklaması ile 2. tercih yapınca ilk tercih gider mi?

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS 2. tercihlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. LGS 2. tercihleri 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. Öğrenciler belirlenen tarihler arasında 2. tercihlerini rahatlıkla yapabilecekt

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