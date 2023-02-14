LGS 1.ve 2.dönem konuları: LGS 8.sınıf ikinci dönem müfredatları

LGS 2.DÖNEM KONULARI NELERDİR?
2. Dönem Türkçe Ders Konuları
Parçada Anlam Konusu
Fiilde Çatı Konusu
Cümlede Anlam Konusu
Görsel Okuma Konusu
Yazım Kuralları Konusu
Noktalama İşaretleri Konusu
Anlatım Bozuklukları Konusu
2. Dönem Matematik Ders Konuları
Doğrusal Denklemler Konusu
Eşitsizlikler Konusu
Üçgenler Konusu
Eşlik ve Benzerlik Konusu
Dönüşüm Geometrisi Konusu
Geometrik Cisimler Konusu
2. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları
Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu
2. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu
Demokratikleşme Çabaları Konusu
Atatürkçülük Konusu
Atatürk Dönemi Konusu
Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu
2. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları
Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu
Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu
2. Dönem İngilizce Ders Konuları
Adventures Konusu
Tourism Konusu
Chores Konusu
Science Konusu
Natural Forces Konusu