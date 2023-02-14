LGS 1.ve 2.dönem konuları: LGS 8.sınıf ikinci dönem müfredatları

Öğrenciler için lise dönemine geçmeden önceki son basamak 8.sınıftır. Müfredatlar her yıl incelenir ve yapılan düzenlemelerle eklenilen ya da çıkarılan konular öğrencilere duyurulur. Kahramanmaraş depreminin ardından MEB aldığı kararlardı duyurdu. Bakan Özer, 8.sınıf öğrencilerinin LGS 2.dönem konularından muaf tutulacağı açıklandı. Peki LGS 1.ve 2.dönem konuları nelerdir? İşte LGS 8.sınıf ikinci dönem müfredatları bilgisi