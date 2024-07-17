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LGS 2. TERCİH TARHLERİ 2024 | LGS lise ek yerleştirmeler ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte ek yerleştirme takvimi
Giriş Tarihi: 17.07.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
19:16
LGS 2. TERCİH TARHLERİ 2024 | LGS lise ek yerleştirmeler ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte ek yerleştirme takvimi
LGS 2. tercih tarihleri, ilk yerleştirmelerin sonlanmasıyla araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17 Haziran tarihinde son bulan LGS tercihleri 22 Temmuz'da açıklanacak. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS'de gözler 2. tercih takvimine çevrildi. Sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler istedikleri okullara yerleştirilemedikleri ve açıkta kaldıkları durumda 2. tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, lise 2. yerleştirme ve tercih tarihleri