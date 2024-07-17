LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2024? | LGS lise ek yerleştirmeler ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte ek yerleştirme takvimi

LGS 2. tercihlerinin ne zaman yapılacağı, veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. LGS ek tercih tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İlk tercih döneminde istediği okula yerleşemeyen, okulların boş kalan kontenjanlarına yerleşmek isteyen öğrenciler 2. tercih takvimini araştırıyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman?