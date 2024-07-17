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Haberler Yaşam LGS 2. TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE 2024? | LGS lise ek yerleştirmeler ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte ek yerleştirme takvimi
Giriş Tarihi: 17.07.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 16:46

LGS 2. TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE 2024? | LGS lise ek yerleştirmeler ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte ek yerleştirme takvimi

LGS 2. tercih tarihleri, ilk yerleştirmelerin sonlanmasıyla araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17 Haziran tarihinde son bulan LGS tercihleri 22 Temmuz'da açıklanacak. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS'de gözler 2. tercih takvimine çevrildi. Sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler istedikleri okullara yerleştirilemedikleri ve açıkta kaldıkları durumda 2. tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, lise 2. yerleştirme ve tercih tarihleri

LGS 2. TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE 2024? | LGS lise ek yerleştirmeler ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte ek yerleştirme takvimi

LGS 2. tercihlerinin ne zaman yapılacağı, veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. LGS ek tercih tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İlk tercih döneminde istediği okula yerleşemeyen, okulların boş kalan kontenjanlarına yerleşmek isteyen öğrenciler 2. tercih takvimini araştırıyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman?

LGS 2. TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE 2024? | LGS lise ek yerleştirmeler ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte ek yerleştirme takvimi

LGS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN
LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Tercihler için son gün 17 Temmuz 2024.

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LGS 2. TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE 2024? | LGS lise ek yerleştirmeler ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte ek yerleştirme takvimi

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS 2. TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE 2024? | LGS lise ek yerleştirmeler ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte ek yerleştirme takvimi

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihinde istedikleri okullara yerleşemeyen öğrenciler için 2. tercihler alınacak.

LGS 2. TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE 2024? | LGS lise ek yerleştirmeler ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte ek yerleştirme takvimi

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının
28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

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