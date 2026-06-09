LGS 2026 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! MEB ile LGS ne zaman, sabah/öğle oturumu saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav için nihai takvim netleşti. Bu yıl 1 milyonun üzerinde 8. sınıf öğrencisinin ter dökeceği kritik viraj öncesinde, adayların heyecanı zirveye ulaştı. A Milli Futbol Takımı'nın maç takvimi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda üzerinde tarih güncellemesi yapılan sınav günü, öğrencilerin konsantrasyonunu bozmayacak şekilde planlanarak ilan edildi. Sınav giriş belgelerinin e-Okul sistemi üzerinden erişime açılmasıyla birlikte, adayların hangi okulda ve salonda sınava gireceği de kesinleşmiş oldu.