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LGS 2026 SINAV TARİHİ VE OTURUM SAATLERİ: MEB ile LGS sınavı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 08:15
LGS 2026 SINAV TARİHİ VE OTURUM SAATLERİ: MEB ile LGS sınavı ne zaman, saat kaçta?
LGS 2026 sınav tarihi ve süresi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile resmiyet kazandı. Milyonlarca öğrenci ve velinin kilitlendiği liselere geçiş maratonunda geri sayım biterken, sınavın bu hafta sonu yapılıp yapılmayacağı sorusu e-Okul sorgulamalarıyla birlikte hız kazandı. Peki, LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte Liselere Geçiş Sistemi giriş belgesi sorgulama ekranı.