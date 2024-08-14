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Giriş Tarihi: 14.08.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:31

LGS 3.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi?

Liselere Geçiş Sınavı LGS kapsamında yapılan tercihlerin sonuna geliniyor. LGS 4. nakil İlk ii nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler, 3. nakil başvurularında son gün bugün. İlk iki nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler 3. nakil başvurularını gerçekleştirecekler. MEB tarafından LGS nakil süreci ve lise kayıt takvimi açıklandı. Peki, LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir, LGS tercihleri bitti mi?

LGS 3.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi?

Liselere Geçiş Sınavı LGS nakil döneminde son başvurular bugün gerçekleşiyor. İlk iki nakil döneminde istediği okullara yerleştirilemeyen öğrenciler için devam eden süreç büyük önem arz ediyor. Peki, 2024 LGS 3. nakil başvuruları sona erdi mi? Sonuçlar ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek?

LGS 3.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi?

LGS 3. NAKİL BAŞVURULARINDA SON GÜN!
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Nakil sonuçları başvurular sonrası ilan edilecek.

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LGS 3.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi?

LGS NAKİLLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
LGS tercih ve nakil işlemlerinin ardından yerleştirme süreci 16 Ağustos'ta tamamlanmış olacak.

LGS 3.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi?

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

LGS 3.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi?

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması
19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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