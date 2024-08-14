LGS 3.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi?

Liselere Geçiş Sınavı LGS nakil döneminde son başvurular bugün gerçekleşiyor. İlk iki nakil döneminde istediği okullara yerleştirilemeyen öğrenciler için devam eden süreç büyük önem arz ediyor. Peki, 2024 LGS 3. nakil başvuruları sona erdi mi? Sonuçlar ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek?