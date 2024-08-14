Giriş Tarihi: 14.08.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
13:31
LGS 3.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi?
Liselere Geçiş Sınavı LGS kapsamında yapılan tercihlerin sonuna geliniyor. LGS 4. nakil İlk ii nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler, 3. nakil başvurularında son gün bugün. İlk iki nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler 3. nakil başvurularını gerçekleştirecekler. MEB tarafından LGS nakil süreci ve lise kayıt takvimi açıklandı. Peki, LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir, LGS tercihleri bitti mi?