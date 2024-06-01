LGS BAŞARI DUASI | Kalem Suresi nasıl okunur, sınavda başarı duası kaç kez okunur? İşte sınavda okunması gerekenler

SINAV DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.

Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.