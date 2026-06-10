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LGS BESLENME PAKETİ 2026: LGS beslenme paketi nedir, içerisinde neler var?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 23:09
LGS BESLENME PAKETİ 2026: LGS beslenme paketi nedir, içerisinde neler var?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavında bir ilke imza atarak öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını açıkladı. Velilerin onay verdiği 924 bin 191 adaya ulaştırılacak olan paketlerin detayları netleşti. Peki, LGS beslenme paketinde neler var ve ne zaman verilecek? İşte MEB'in yayımladığı sınav detayları.