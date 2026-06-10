LGS BESLENME PAKETİ 2026: MEB açıkladı! LGS beslenme paketi nedir, içerisinde neler var, kimlere verilecek?

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yılki LGS kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içinde 81 il ve 920 ilçede gerçekleştirilecek. Büyük bir organizasyonla yürütülecek olan sınav; yurt içinde 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrencinin, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrencinin katılımıyla tamamlanacak. Toplamda 1 milyon 22 bin 658 adayın ter dökeceği sınav için MEB tüm hazırlıklarını tamamladı.