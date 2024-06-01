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Haberler Yaşam LGS DUASI | Kalem Suresi nasıl okunur, sınav duası kaç defa okunmalı? İşte sınavda başarı için okunması gereken dualar
Giriş Tarihi: 01.06.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 08:43

LGS DUASI | Kalem Suresi nasıl okunur, sınav duası kaç defa okunmalı? İşte sınavda başarı için okunması gereken dualar

LGS'ye girecek öğrenciler ve velileri tarafından sınavda başarı duası araştırılıyor. Yaklaşık 2 milyon öğrenci uzun ve zorlu bir sınav sürecinin ardından LGS sınavına girecek. Sınavdan önce sınav duası olarak okunacak sureleri ve duaları araştıran binlerce aday, sınavda başarı duası olarak Kalem Suresi nasıl okunur, anlamı nedir? araştırmaya başladı. İşte LGS için etkili, zihni açan, ferahlık veren Kalem suresi Türkçe Arapça okunuşu ve sınavda başarı için dualar

LGS DUASI | Kalem Suresi nasıl okunur, sınav duası kaç defa okunmalı? İşte sınavda başarı için okunması gereken dualar

Birçok öğrenci tarafından sınav öncesi başarı duası araştırılıyor. LGS öncesi sınav için çabalarının karşılılıklarını almak isteyen öğrenciler başarı için okunacak dualar merak ediliyor. Sınav başarı duası Kalem Suresi nasıl okunur sorusuna yanıt aranıyor. İşte sınava girerken okunması gereken dualar

LGS DUASI | Kalem Suresi nasıl okunur, sınav duası kaç defa okunmalı? İşte sınavda başarı için okunması gereken dualar

SINAV DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.

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LGS DUASI | Kalem Suresi nasıl okunur, sınav duası kaç defa okunmalı? İşte sınavda başarı için okunması gereken dualar

SINAV DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.
Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.

LGS DUASI | Kalem Suresi nasıl okunur, sınav duası kaç defa okunmalı? İşte sınavda başarı için okunması gereken dualar

BAŞARI DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

"Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin. Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr."
LGS DUASI | Kalem Suresi nasıl okunur, sınav duası kaç defa okunmalı? İşte sınavda başarı için okunması gereken dualar
BAŞARI DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
"Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir."
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