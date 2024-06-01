Haberler
Yaşam
LGS DUASI | Kalem Suresi nasıl okunur, sınavda başarı duası kaç kez okunur? İşte başarı için okunması gerekenler
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
11:59
LGS DUASI | Kalem Suresi nasıl okunur, sınavda başarı duası kaç kez okunur? İşte başarı için okunması gerekenler
LGS'ye girecek öğrenciler ve velileri tarafından sınavda başarı duası araştırılıyor. Yaklaşık 2 milyon öğrenci uzun ve zorlu bir sınav sürecinin ardından LGS sınavına girecek. Sınavdan önce sınav duası olarak okunacak sureleri ve duaları araştıran binlerce aday, sınavda başarı duası olarak Kalem Suresi nasıl okunur, anlamı nedir? araştırmaya başladı. İşte LGS için etkili, zihni açan, ferahlık veren Kalem suresi Türkçe Arapça okunuşu ve sınavda başarı için okunması gereken dualar