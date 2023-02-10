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Haberler Yaşam LGS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: LGS ertelenecek mi, lise sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 11:43

LGS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: LGS ertelenecek mi, lise sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

LGS ne zaman, ertelendi mi, başvurular ne zaman alınacak soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası MEB'e bağlı okullar iki hafta boyunca tatil oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, liseye geçiş sınavına girecek öğrencilerin 2. dönem konularından muaf olduğunu bildirdi. Lise sınavı başvuruları 2023 hakkında araştırmalar bir süre daha devam edecek. Peki, LGS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak? İşte detaylar

LGS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: LGS ertelenecek mi, lise sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

Liselere Geçiş Sınavı başvuru tarihleri 2023 hakkında araştırmalar, okulların iki hafta boyunca tatil edilmesiyle birlikte aratılıyor. Kahramanmaraş'taki iki büyük depremden sonra 10 ilde OHAL ilan edilirken, lise sınavında ikinci dönem konularının olmayacağını MEB bakanı bildirdi. Peki, LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Lise sınavı ertelenecek mi 2023? İşte detaylar

LGS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: LGS ertelenecek mi, lise sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

LGS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

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LGS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: LGS ertelenecek mi, lise sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

2023 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin takvimi açıklamadı. Ancak her yıl ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı benzer tarihlerde düzenleniyor.

LGS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: LGS ertelenecek mi, lise sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

MEB'in yaptığı açıklamayla okullar iki hafta boyunca ertelenirken, sınav hakkında bir açıklama henüz gelmedi.

LGS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: LGS ertelenecek mi, lise sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

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