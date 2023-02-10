LGS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: LGS ertelenecek mi, lise sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

LGS ne zaman, ertelendi mi, başvurular ne zaman alınacak soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası MEB'e bağlı okullar iki hafta boyunca tatil oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, liseye geçiş sınavına girecek öğrencilerin 2. dönem konularından muaf olduğunu bildirdi. Lise sınavı başvuruları 2023 hakkında araştırmalar bir süre daha devam edecek. Peki, LGS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak? İşte detaylar