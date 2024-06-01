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Haberler Yaşam LGS günü 2 Haziran toplu taşıma bedava mı? LGS ücretsiz toplu taşıma saat kaçta başlıyor, kimlere ücretsiz?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 07:52

LGS günü 2 Haziran toplu taşıma bedava mı? LGS ücretsiz toplu taşıma saat kaçta başlıyor, kimlere ücretsiz?

2 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak LGS öncesi öğrenciler ve öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyorlar. 2 Haziran sabahı Liselere Geçiş Sınavı(LGS) için 1 milyon 38 bin 192 öğrenci yola çıkacak. LGS 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yapılacak. Bu noktada sınav saatlerinde toplu taşımadaki yoğunluk sebebiyle ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. O açıklama geldi. Peki, 2 Haziran LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi, kimlere ücretsiz?

LGS günü 2 Haziran toplu taşıma bedava mı? LGS ücretsiz toplu taşıma saat kaçta başlıyor, kimlere ücretsiz?

2 Haziran'da MEB tarafından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) uygulanacak. Aynı zamanda ÖSYM tarafından Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleştirilecek. Bu iki sınava girecek adaylar 2 Haziran günü toplu taşıma ücretsiz mi? araştırmasına başladı. Peki 2 Haziran LGS günü toplu taşıma bedava mı?

LGS günü 2 Haziran toplu taşıma bedava mı? LGS ücretsiz toplu taşıma saat kaçta başlıyor, kimlere ücretsiz?

2 HAZİRAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile ÖSYM tarafından uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-YDUS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, pazar günü toplu ulaşımı ücretsiz olarak yararlanacak.

Her iki sınav için geçerli ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin, sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

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LGS günü 2 Haziran toplu taşıma bedava mı? LGS ücretsiz toplu taşıma saat kaçta başlıyor, kimlere ücretsiz?

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ücretsiz toplu taşıma uygulaması sınavın 2 saat öncesinden başlayıp, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

Öğrencilerin sınav konsantrasyonunu koruması için de İBB Zabıta Daire Başkanlığı, gürültü şikayetlerine müdahale edecek. Ayrıca dikkati dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olunacak.

LGS günü 2 Haziran toplu taşıma bedava mı? LGS ücretsiz toplu taşıma saat kaçta başlıyor, kimlere ücretsiz?

Öte yandan, İETT, Avrupa Yakası'nda 23 hatta 28, Anadolu Yakası'nda ise 47 hatta 86 olmak üzere toplam 114 ek sefer planladı.

Şehir Hatları ise normal seferlere ek olarak saat 06.45 Bostancı ve 07.20 Büyükada kalkışlı seferler düzenleyecek.

LGS günü 2 Haziran toplu taşıma bedava mı? LGS ücretsiz toplu taşıma saat kaçta başlıyor, kimlere ücretsiz?
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