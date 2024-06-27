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Haberler Yaşam LGS İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA HESAPLAMA 2024 | MEB ile İmam hatip liseleri İstanbul, Ankara, İzmir kontenjanları
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 19:00

LGS İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA HESAPLAMA 2024 | MEB ile İmam hatip liseleri İstanbul, Ankara, İzmir kontenjanları

LGS sonuçları açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri gerçekleştirilecek. lise eğitimine istedikleri okullarda devam etmek isteyen öğrenciler kendilerine uygun okulları tercih edecek. LGS taban puanları okul tercihi yapmak öğrenciler için hol haritası belirliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında lise eğitimine başlayacak öğrenciler için heyecanlı süreç başlıyor. İmam Hatip Lisesi tercih edecek öğrenciler İmam Hatip Lisesi taban puanları 2024 araştırmasına başladı.Meb.gov.tr üzerinden her sene lise taban puanları açıklanıyor. Peki, İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir kaç puanla kapatır, en yüksek puan kaç? İşte, liselerin taban puanları burada!

LGS İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA HESAPLAMA 2024 | MEB ile İmam hatip liseleri İstanbul, Ankara, İzmir kontenjanları

İmam Hatip Lisesi taban puanları sorgulanıyor. LGS 2024 sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yerleştirme takvimi açıklanacak. Sınav puanlarına göre yerleştirme işlemleri yapacak öğrenciler hayallerindeki liselerin puanlarını araştırmaya başladı. İmam Hatip Liseleri taban, tavan puanları ve başarı sıralamaları İstanbul, Ankara, İzmir sizin için derledik. İşte, il il İmam Hatip Liseleri taban puanları

LGS İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA HESAPLAMA 2024 | MEB ile İmam hatip liseleri İstanbul, Ankara, İzmir kontenjanları

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl 4 Haziran'da gerçekleşen LGS'nin sonuçları 26 Temmuz'da ilan edilmiş, tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da LGS tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

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LGS İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA HESAPLAMA 2024 | MEB ile İmam hatip liseleri İstanbul, Ankara, İzmir kontenjanları

LGS TABAN PUNLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı LGS taban puanları 2023 ve 2022 yılına puanlar yayında. 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde netleşecek. Adaylar, aşağıda bulunan 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını takip edebilir.

LGS taban puanlarının açıklanması ile beraber adaylar taban puan, (en düşük) tavan puan (en yüksek) puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenebilecek

LGS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA HESAPLAMA 2024 | MEB ile İmam hatip liseleri İstanbul, Ankara, İzmir kontenjanları

İMAM HATİP LİSELERİ TABAN PUANLARI
İmam Hatip Liselerini tercih edecek öğrenciler için MEB tarafından geçtiğimiz sene yayımlanan tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilir, okulların puanlarını sorgulayabilirsiniz:

İMAM HATİP LİSELERİ TABAN PUANLARI SORGULAMA

LGS İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA HESAPLAMA 2024 | MEB ile İmam hatip liseleri İstanbul, Ankara, İzmir kontenjanları

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

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