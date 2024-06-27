LGS İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA HESAPLAMA 2024 | MEB ile İmam hatip liseleri İstanbul, Ankara, İzmir kontenjanları

LGS TABAN PUNLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı LGS taban puanları 2023 ve 2022 yılına puanlar yayında. 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde netleşecek. Adaylar, aşağıda bulunan 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını takip edebilir.

LGS taban puanlarının açıklanması ile beraber adaylar taban puan, (en düşük) tavan puan (en yüksek) puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenebilecek

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