Haberler
Yaşam
LGS İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA HESAPLAMA 2024 | MEB ile İmam hatip liseleri İstanbul, Ankara, İzmir kontenjanları
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
19:00
LGS İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA HESAPLAMA 2024 | MEB ile İmam hatip liseleri İstanbul, Ankara, İzmir kontenjanları
LGS sonuçları açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri gerçekleştirilecek. lise eğitimine istedikleri okullarda devam etmek isteyen öğrenciler kendilerine uygun okulları tercih edecek. LGS taban puanları okul tercihi yapmak öğrenciler için hol haritası belirliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında lise eğitimine başlayacak öğrenciler için heyecanlı süreç başlıyor. İmam Hatip Lisesi tercih edecek öğrenciler İmam Hatip Lisesi taban puanları 2024 araştırmasına başladı.Meb.gov.tr üzerinden her sene lise taban puanları açıklanıyor. Peki, İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir kaç puanla kapatır, en yüksek puan kaç? İşte, liselerin taban puanları burada!