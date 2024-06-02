LGS kaç puanla hangi liseye gidilir? 2024 liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor, baraj var mı, kalktı mı?

LGS sınavı ile ilgili olarak adaylar ve velileri araştırmalarını sürdürürken, liselerin alım yapacağı öğrencilerde aradığı puan ve yüzdelik dilim merak konusu oldu. Sınav sorularına verdiği cevaplara göre puan tahmininde bulunan adaylar, LGS kaç puanla hangi liseye gidilir, liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor sorusuyla incelemeleri hızlandırdı. Peki, 2024 LGS'de baraj var mı, kalktı mı? İşte yanıtı.