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LGS kaç puanla hangi liseye gidilir? 2024 liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor, baraj var mı, kalktı mı?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
09:46
LGS kaç puanla hangi liseye gidilir? 2024 liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor, baraj var mı, kalktı mı?
Liselere Geçiş Sistemi Sınavı için beklenen gün geldi. İyi okullarda öğrenim görmek isteyen öğrenciler bugün LGS'de ter dökerek en iyi sıralamayı yapmak için mücadele edecek. Bu noktada liseli adayları ve veliler LGS kaç puanla hangi liseye gidilir sorusuyla okulların alım yapacağı puanları takip ediyor. Peki, 2024 liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor, baraj var mı, kalktı mı?