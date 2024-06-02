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Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:46

LGS kaç puanla hangi liseye gidilir? 2024 liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor, baraj var mı, kalktı mı?

Liselere Geçiş Sistemi Sınavı için beklenen gün geldi. İyi okullarda öğrenim görmek isteyen öğrenciler bugün LGS'de ter dökerek en iyi sıralamayı yapmak için mücadele edecek. Bu noktada liseli adayları ve veliler LGS kaç puanla hangi liseye gidilir sorusuyla okulların alım yapacağı puanları takip ediyor. Peki, 2024 liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor, baraj var mı, kalktı mı?

LGS kaç puanla hangi liseye gidilir? 2024 liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor, baraj var mı, kalktı mı?

LGS sınavı ile ilgili olarak adaylar ve velileri araştırmalarını sürdürürken, liselerin alım yapacağı öğrencilerde aradığı puan ve yüzdelik dilim merak konusu oldu. Sınav sorularına verdiği cevaplara göre puan tahmininde bulunan adaylar, LGS kaç puanla hangi liseye gidilir, liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor sorusuyla incelemeleri hızlandırdı. Peki, 2024 LGS'de baraj var mı, kalktı mı? İşte yanıtı.

LGS kaç puanla hangi liseye gidilir? 2024 liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor, baraj var mı, kalktı mı?

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 28 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. 2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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LGS kaç puanla hangi liseye gidilir? 2024 liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor, baraj var mı, kalktı mı?

LGS BARAJ PUANI VAR MI, KALKTI MI?

LGS sınavında öğrencilerin tercih yapabilmesi için herhangi bir baraj sınırı bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav puanıyla veya adrese dayalı yerleştirme işlemi yapabilirler. Bu liselerde öğrencilerde puan şartı aranmaz dolayısıyla baraj puanı bulunmamaktadır.

Öğrenciler başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini şekillendirir.

LGS kaç puanla hangi liseye gidilir? 2024 liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor, baraj var mı, kalktı mı?

LGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

LGS kaç puanla hangi liseye gidilir? 2024 liseler en az kaç puanla öğrenci alıyor, baraj var mı, kalktı mı?

LGS'DE YÜZDE KAÇLIK DİLİMLERE GİRENLER TERCİH YAPABİLİR?

LGS tercih listelerini hazırlarken okulların taban puanları yerine yüzdelik dilimlerini dikkate almak gerekiyor.

Okulların yüzdelik dilimleri belli olduğunda bu rakamlar da netleşecek.

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