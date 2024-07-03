Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS LİSE TERCİHLERİ KILAVUZU 2024 | MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, lise tercihleri için son gün ne zaman, bitti mi?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 17:02

LGS LİSE TERCİHLERİ KILAVUZU 2024 | MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, lise tercihleri için son gün ne zaman, bitti mi?

Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. MEB tarafından yayınlanan LGS tercih kılavuzuna göre adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 2024 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu erişime açıldı. Öğrenciler lise kontenjanları ve geçen seneki yüzdelik dilimleri sorguluyor. Peki, LGS lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak? İşte 2024 Lise tercih robotu ekranı.

LGS LİSE TERCİHLERİ KILAVUZU 2024 | MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, lise tercihleri için son gün ne zaman, bitti mi?

Lise tercihleri nasıl yapılır sorusu arama motorlarındaki yerini aldı. MEB LGS tercih sonuçlarını açıklamasının ardından öğrencilerin lise tercih işlemleri başladı. Lise tercihleri yayınlanan kontenjan ve yüzdelik dilimler baz alınarak yapılacak. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre yerleştirmeler yapılacak. Peki, LGS lise tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte 2024 LGS lise tercih robotu ve tercihler ile ilgili detaylar.

LGS LİSE TERCİHLERİ KILAVUZU 2024 | MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, lise tercihleri için son gün ne zaman, bitti mi?

MEB LGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 LGS sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinde ilan edildi.

Liselere Geçiş Sistemi (LİS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları için tercihler 28 Haziran-17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek

LGS tercihleri e-okul üzerinden alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS LİSE TERCİHLERİ KILAVUZU 2024 | MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, lise tercihleri için son gün ne zaman, bitti mi?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.
Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS LİSE TERCİHLERİ KILAVUZU 2024 | MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, lise tercihleri için son gün ne zaman, bitti mi?

MERKEZİ PUANLA TERCİH NASIL YAPILIR?

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2023'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.

Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS LİSE TERCİHLERİ KILAVUZU 2024 | MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, lise tercihleri için son gün ne zaman, bitti mi?

LGS TERCİH ROBOTU 2024
Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2023'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA