LGS 3.NAKİL SONUÇLARI 2024 sorgulama MEB e-Okul öğrenci girişi: LGS lise 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 29 Temmuz 2024 tarihinde duyuruldu. Tercih listelerine göre istedikleri okullara yerleşmeyen öğrenciler için LGS 2. nakil başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen binlerce genç LGS 2. nakil sonuçları açıklandı duyurusu için MEB'den gelecek son dakika bildirimlerini yakından takip ediyor. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 2. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte LGS lise nakil sonuçları sorgulama ekranı...