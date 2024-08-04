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Giriş Tarihi: 04.08.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 19:52

LGS 3.NAKİL SONUÇLARI 2024 sorgulama MEB e-Okul öğrenci girişi: LGS lise 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS lise 2. nakil sonuçları araştırılıyor. Tercih listelerine göre istedikleri okullara yerleşmeyen öğrenciler için lise 2. nakil başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala ''LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt arıyor. LGS 2. nakil sonuçları açıklandı haberi için Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 2. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte LGS 3. tercih sonuçları sorgulama e-okul ekranı…

LGS 3.NAKİL SONUÇLARI 2024 sorgulama MEB e-Okul öğrenci girişi: LGS lise 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 29 Temmuz 2024 tarihinde duyuruldu. Tercih listelerine göre istedikleri okullara yerleşmeyen öğrenciler için LGS 2. nakil başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen binlerce genç LGS 2. nakil sonuçları açıklandı duyurusu için MEB'den gelecek son dakika bildirimlerini yakından takip ediyor. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 2. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte LGS lise nakil sonuçları sorgulama ekranı...

LGS 3.NAKİL SONUÇLARI 2024 sorgulama MEB e-Okul öğrenci girişi: LGS lise 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

LGS 2. tercih sonuçlarının 29 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından ise açıkla kalan öğrenciler için 3. tercih süreci başladı. Adaylar, LGS lise 2. nakil başvurularını 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında tamamladı.

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LGS 3.NAKİL SONUÇLARI 2024 sorgulama MEB e-Okul öğrenci girişi: LGS lise 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 3. tercih (2. nakil) yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) değerlendirme işlemlerinin ardından 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü ilan edilecek.

LGS 3.NAKİL SONUÇLARI 2024 sorgulama MEB e-Okul öğrenci girişi: LGS lise 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS 2. NAKİL EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

LGS ek tercih sonuçları sorgulama işlemleri MEB ve e-okul üzerinden kontrol edilecek.

LGS NAKİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS 3.NAKİL SONUÇLARI 2024 sorgulama MEB e-Okul öğrenci girişi: LGS lise 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

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