Giriş Tarihi: 04.08.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
19:52
LGS 3.NAKİL SONUÇLARI 2024 sorgulama MEB e-Okul öğrenci girişi: LGS lise 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
LGS lise 2. nakil sonuçları araştırılıyor. Tercih listelerine göre istedikleri okullara yerleşmeyen öğrenciler için lise 2. nakil başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala ''LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt arıyor. LGS 2. nakil sonuçları açıklandı haberi için Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 2. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte LGS 3. tercih sonuçları sorgulama e-okul ekranı…