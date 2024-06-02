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LGS NE ZAMAN 2024, saat kaçta başlayacak? MEB sınav takvimi ile LGS kaç dakika, kaç soru? 2024 Lise sınavı süresi ve soru sayısı!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
08:39
LGS NE ZAMAN 2024, saat kaçta başlayacak? MEB sınav takvimi ile LGS kaç dakika, kaç soru? 2024 Lise sınavı süresi ve soru sayısı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılacağı LGS gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınav giriş belgesi olmadan sınava alınmayacak. Peki, 2024 LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek kaç dakika sürecek? LGS'de kaç soru var? İşte detaylar