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Haberler Yaşam LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve toplam kaç dakika? 2021 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli olmak zorunda mı?
Giriş Tarihi: 04.06.2021 14:44 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 14:43

ne zaman, saat kaçta başlayacak ve toplam kaç dakika? sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli olmak zorunda mı?

Liseere Geçiş Sistemi () kapsamında uygulanacak merkezi sınav için heyecan dorukta. Yüz binlerce öğrenci, son çalışmalarını yaparken bir yandan da sınava yönelik son bilgileri edinmeye çalışıyor. Bunların başında, LGS sınav giriş belgesi alma ve çıkarma konusu geliyor. Bilindiği gibi, LGS sınav giriş belgesi alınmadan sınava katılım gösterilemiyor. LGS sınav giriş yerleri belgesi E-Okul VBS girişi üzerinden alınabiliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından da LGS genelgesi yayınlanırken LGS'de veliler gelebilecek mi konusuna açıklık kazandırıldı. Peki, ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve toplam kaç dakika sürecek? LGS sınav belgesi renkli mi olmak zorunda?

LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve toplam kaç dakika? 2021 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli olmak zorunda mı?

8. sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği Liselere Geçiş Sistemi () merkezi sınavı için geri sayım sürüyor. Öğrenciler, sınav tarihine çok az bir süre kala son çalışmalarını şekillendiriyor. Bir yandan da sınava yönelik bilgiler araştırılıyor. Bunların başında sınav giriş belgesi geliyor. Öyle ki, LGS sınav giriş belgesi alma işlemi yapılmadan sınava katılım gösterilemiyor.

LGS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR VE RENKLİ Mİ OLMAK ZORUNDA?

Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek. Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.

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LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE TOPLAM KAÇ DAKİKA? VELİLER GELEBİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığından LGS Genelgesi yayınlanırken LGS'de velilerin gelmesi serbest mi konusuna netlik kazandırıldı. Peki, LGS ne zaman yapılacak, kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

İşte, 2021 LGS sınavı hakkında bilgiler

LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve toplam kaç dakika? 2021 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli olmak zorunda mı?

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek.

LGS, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek.

Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilecek. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor.

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LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve toplam kaç dakika? 2021 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli olmak zorunda mı?

- SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve toplam kaç dakika? 2021 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli olmak zorunda mı?

LGS'DE VELİLER GELEBİLECEK Mİ?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacak. Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek.

Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sırasının üzerinde olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde, öğrencilerin okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alınacak. Gerek birinci oturum gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binadan güvenli şekilde çıkması sağlanacak.

LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve toplam kaç dakika? 2021 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli olmak zorunda mı?

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi olacak. Ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından isteyen öğrenciler, sınav esnasında maskesini çıkarabilecek. Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin Kovid-19 risk durumları takip edilecek. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

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