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LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Lise sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2024 LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
00:36
LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Lise sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2024 LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü düzenleniyor. İyi bir lisede okuyabilme hayaliyle iki oturumdan oluşan sınava katılım sağlayacak yüz binlerce öğrenci "LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt arıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre adaylara, sözel alandan oluşan birinci oturumda 75 dakika, sayısal alandan oluşan ikinci oturumda ise 80 dakika süre verilecek. Peki, LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, MEB kılavuzu ile 2024 LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!