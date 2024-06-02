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Haberler Yaşam LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Lise sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2024 LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 00:36 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 00:36

LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Lise sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2024 LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü düzenleniyor. İyi bir lisede okuyabilme hayaliyle iki oturumdan oluşan sınava katılım sağlayacak yüz binlerce öğrenci "LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt arıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre adaylara, sözel alandan oluşan birinci oturumda 75 dakika, sayısal alandan oluşan ikinci oturumda ise 80 dakika süre verilecek. Peki, LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, MEB kılavuzu ile 2024 LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Lise sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2024 LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Sözel ve sayısal olmak üzere 2 oturumdan oluşan sınava, liseye geçiş yapacak yüz binlerce öğrenci katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem öğrenci hem de veliler tarafından yanıt aramaya başladı. İki oturum da 2 Haziran Pazar günü düzenlenecek olup birinci oturumda adaylara 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri soruları yöneltilecek. İşte MEB kılavuzu ile Liselere Geçiş Sistemi 2024 LGS sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.

LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Lise sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2024 LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

LGS NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sınav sona erecek. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak.

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LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Lise sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2024 LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

LGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturumu 11.30'da başlayacak. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Lise sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2024 LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek.

İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Lise sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? 2024 LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

SINAV 3 BİN 891 OKULDA AYNI SAATE GERÇEKLEŞECEK

Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak.

Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav gerçekleştirilecek.

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