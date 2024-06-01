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LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor? Lise sınavı kaç dakika, kaç soru var? 2024 MEB LGS sınav süresi ve soru sayısı belli oldu
Giriş Tarihi: 01.06.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
20:41
LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor? Lise sınavı kaç dakika, kaç soru var? 2024 MEB LGS sınav süresi ve soru sayısı belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılacağı LGS gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınav giriş belgesi olmadan sınava alınmayacak. Peki, 2024 LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek kaç dakika sürecek? LGS'de kaç soru var? İşte detaylar