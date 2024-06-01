LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor? Lise sınavı kaç dakika, kaç soru var? 2024 MEB LGS sınav süresi ve soru sayısı belli oldu

LGS KAÇ SORU VAR, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Tüm yurt genelinde 973 sınav merkezinde uygulanacak olan sınav saat 9.30 itibarıyla başlayacak. Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.