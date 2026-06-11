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LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? MEB ile 2026 LGS oturum saatleri ve sınav süresi belli oldu!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 18:33
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 18:34
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? MEB ile 2026 LGS oturum saatleri ve sınav süresi belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 LGS için geri sayım bitti. Milyonlarca adayın iyi bir liseye yerleşmek amacıyla ter dökeceği merkezi sınavın detayları netleşti. Peki, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, saat kaçta başlayacak? MEB takvimine göre belirlenen 2026 LGS oturum saatleri, derslere göre soru sayıları ve sınav süresi hakkındaki en güncel bilgiler adayların radarında yer alıyor.