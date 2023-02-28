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Haberler Yaşam LGS ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? MEB ile 2023 LGS sınavı ertelenecek mi, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 15:12

LGS ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? MEB ile 2023 LGS sınavı ertelenecek mi, kaç gün kaldı?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğurdu. Bazı sınavlarda erteleme kararı alınırken Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman sorusu da yanıt aramaya başladı. Öğrenciler konuyla ilgili MEB son dakika duyurularını takip ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuyla ilgili yapılan açıklama gündemdeki yerini aldı. LGS sınav tarihi belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. Peki, 2023 LGS ne zaman, ertelenecek mi, kaç gün kaldı? İşte, lise sınavı hakkında merak edilenler…

LGS ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? MEB ile 2023 LGS sınavı ertelenecek mi, kaç gün kaldı?

LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınavda çıkacak sorular için müfredat açıklamasında bulundu. Buna göre bazı başlıklar sınav konularına dahil olmayacak. LGS ne zaman, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Liselere Geçiş Sistemi hakkında alınacak kararlar milyonlarca öğrenci tarafından bekleniyor. Erteleme kararı alınacak mı merak konusu. Peki, 2023 LGS'ye kaç gün kaldı, sınav tarihi belli oldu mu? İşte, MEB açıklaması…

LGS ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? MEB ile 2023 LGS sınavı ertelenecek mi, kaç gün kaldı?

LGS ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayınında açıklamalarda bulundu. LGS sınav tarihine de değinen Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;

"Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız."

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LGS ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? MEB ile 2023 LGS sınavı ertelenecek mi, kaç gün kaldı?

LGS NE ZAMAN, BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Liselere Geçiş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.

Sınav ise 5 Haziran Pazar günü gerçekleşmişti.

LGS ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? MEB ile 2023 LGS sınavı ertelenecek mi, kaç gün kaldı?

LGS SINAV KONULARI NELER OLACAK?

LGS sınav konuları hakkında Bakan Özer, "LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diye konuştu.

LGS ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? MEB ile 2023 LGS sınavı ertelenecek mi, kaç gün kaldı?

LGS 2.DÖNEM KONULARI NELERDİR?

2. Dönem Türkçe Ders Konuları

Parçada Anlam Konusu

Fiilde Çatı Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Görsel Okuma Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Anlatım Bozuklukları Konusu

2. Dönem Matematik Ders Konuları

Doğrusal Denklemler Konusu

Eşitsizlikler Konusu

Üçgenler Konusu

Eşlik ve Benzerlik Konusu

Dönüşüm Geometrisi Konusu

Geometrik Cisimler Konusu

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