LGS ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? MEB ile 2023 LGS sınavı ertelenecek mi, kaç gün kaldı?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğurdu. Bazı sınavlarda erteleme kararı alınırken Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman sorusu da yanıt aramaya başladı. Öğrenciler konuyla ilgili MEB son dakika duyurularını takip ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuyla ilgili yapılan açıklama gündemdeki yerini aldı. LGS sınav tarihi belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. Peki, 2023 LGS ne zaman, ertelenecek mi, kaç gün kaldı? İşte, lise sınavı hakkında merak edilenler…