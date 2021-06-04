LGS ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve toplam kaç dakika? 2021 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli olmak zorunda mı?

8. sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı için geri sayım sürüyor. Öğrenciler, sınav tarihine çok az bir süre kala son çalışmalarını şekillendiriyor. Bir yandan da sınava yönelik bilgiler araştırılıyor. Bunların başında 2021 LGS sınav giriş belgesi geliyor. Öyle ki, LGS sınav giriş belgesi alma işlemi yapılmadan sınava katılım gösterilemiyor.

LGS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR VE RENKLİ Mİ OLMAK ZORUNDA?

Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek. Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.

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LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE TOPLAM KAÇ DAKİKA? VELİLER GELEBİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığından LGS Genelgesi yayınlanırken LGS'de velilerin gelmesi serbest mi konusuna netlik kazandırıldı. Peki, LGS ne zaman yapılacak, kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

İşte, 2021 LGS sınavı hakkında bilgiler