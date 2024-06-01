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Haberler Yaşam LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? LGS’de kaç soru var? İşte sınav saati ve oturum bilgisi
Giriş Tarihi: 01.06.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 14:47

LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? LGS’de kaç soru var? İşte sınav saati ve oturum bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılacağı LGS gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınav giriş belgesi olmadan sınava alınmayacak. Peki, 2024 LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek kaç dakika sürecek? LGS'de kaç soru var? İşte detaylar

LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? LGS’de kaç soru var? İşte sınav saati ve oturum bilgisi

2 Haziran'da iki oturumda tamamlanacak. LGS'ye girecek öğrenciler 18 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında sınava başvurularını gerçekleştirmişlerdi. Sınava girecek öğrenciler için LGS giriş belgeleri T.C kimlik numaraları ile alınabilecek. İlk oturum saat 09.30'da başlayacak. Peki, 2024 LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek kaç dakika sürecek? LGS'de kaç soru var? İşte detaylar

LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? LGS’de kaç soru var? İşte sınav saati ve oturum bilgisi

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2 Haziran 2024 Pazar günü LGS gerçekleşiyor. Merkezî sınavın birinci oturumu 09.30 ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

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LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? LGS’de kaç soru var? İşte sınav saati ve oturum bilgisi

LGS KAÇ SORU VAR, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Tüm yurt genelinde 973 sınav merkezinde uygulanacak olan sınav saat 9.30 itibarıyla başlayacak. Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? LGS’de kaç soru var? İşte sınav saati ve oturum bilgisi

LGS'DE KAÇ SORU VAR?
İki oturumdan oluşan LGS'de, ilk oturumda 50 soruluk sözel sınavı uygulanacak, ikinci oturumda ise 80 dakikalık sayısal sınavı olacak.

LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? LGS’de kaç soru var? İşte sınav saati ve oturum bilgisi

LGS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2 Haziran 2024 tarihinde uygulanan sınavın sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

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