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LGS SINAV DUASI - KALEM SURESİ OKUNUŞU || Sınavda başarı için okunacak dualar nelerdir? LGS sınav başarı duası Türkçe/Arapça
Giriş Tarihi: 01.06.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
23:03
LGS'ye girecek öğrenciler ve velileri tarafından sınavda başarı duası araştırılıyor. Yaklaşık 2 milyon öğrenci uzun ve zorlu bir sınav sürecinin ardından LGS sınavına girecek. Sınavdan önce sınav duası olarak okunacak sureleri ve duaları araştıran binlerce aday, sınavda başarı duası olarak Kalem Suresi nasıl okunur, anlamı nedir? araştırmaya başladı. İşte LGS için etkili, zihni açan, ferahlık veren Kalem suresi Türkçe Arapça okunuşu ve sınavda başarı için okunması gereken dualar