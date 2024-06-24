LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ için geri sayım! MEB ile 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

LGS sınav sonuçları açıklandı mı her gün yanıt arıyor. Sonuç tarihi öncesinde erken açıklanma ihtimaline karşın araştırmalar devam ediyor. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu lise sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenci ve veliler MEB duyurularına kilitlendi. Peki; LGS 2024 ne zaman açıklanacak? İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı...