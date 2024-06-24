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Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 06:23

LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ için geri sayım! MEB ile 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran tarihinde sınav merkezlerinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi için sonuç zamanı. LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler hem MEB duyurularına hem e-okul VBS sistemine yöneldi. Daha önce açıklanan sonuç tarihi için geri sayım başladı. Sonuçların ardındn tercih işlemleri takip edilecek. Peki; 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, lise sınavı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ için geri sayım! MEB ile 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

LGS sınav sonuçları açıklandı mı her gün yanıt arıyor. Sonuç tarihi öncesinde erken açıklanma ihtimaline karşın araştırmalar devam ediyor. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu lise sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenci ve veliler MEB duyurularına kilitlendi. Peki; LGS 2024 ne zaman açıklanacak? İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı...

LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ için geri sayım! MEB ile 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

LGS 2024 TAMAMLANDI!

8. sınıf olan 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuruda bulunduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda gerçekleştirildi.

Soruları yanıtlayan adaylar daha sonra soruları ve cevapları yayımlanan kitapçıklar üzerinden kontrol etti.

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LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ için geri sayım! MEB ile 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre LGS sonuçları 28 Haziran günü erişime açılacak. Aynı gün tercih kılavuzunun adaylar ile buluşması bekleniyor.

LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ için geri sayım! MEB ile 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçlarının "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ve e-okul VBS sistemi ile öğrenilmesi bekleniyor.

LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ için geri sayım! MEB ile 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu adaylar ile buluşacak ve lise tercihleri başlayacak. Ancak tarihler henüz netleşmedi.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

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