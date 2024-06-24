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LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ için geri sayım! MEB ile 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
06:23
LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ için geri sayım! MEB ile 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran tarihinde sınav merkezlerinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi için sonuç zamanı. LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler hem MEB duyurularına hem e-okul VBS sistemine yöneldi. Daha önce açıklanan sonuç tarihi için geri sayım başladı. Sonuçların ardındn tercih işlemleri takip edilecek. Peki; 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, lise sınavı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...