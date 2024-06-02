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Haberler Yaşam LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı: MEB 2024 sözel-sayısal bölüm LGS soruları ve cevapları yayında
Giriş Tarihi: 02.06.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 17:06

LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı: MEB 2024 sözel-sayısal bölüm LGS soruları ve cevapları yayında

Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS-2024) iki oturum şeklinde bugün gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar yüzdelik dilim ve puan hesaplama işlemleri için LGS soruları ve cevap anahtarı hakkında araştırmalara başladı. Sayısal ve sözel alanda uygulanan 90 soruluk sınav 12:50'de sona erdi. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri üzerinden yeterlilikleri ölçülen adaylar bu derslere ilişkin LGS soruları ve cevapları kitapçığına sabah.com.tr'den ulaşabilecek. İşte MEB lise sınavı ile 2024 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı.

LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı: MEB 2024 sözel-sayısal bölüm LGS soruları ve cevapları yayında

LGS sınavı 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılımıyla bugün düzenlendi. İyi bir lisede öğrenim görmeyi hedefleyen yüz binlerce aday 90 soruluk sınavda ter döktü. Sınavın bitmesiyle birlikte sonuçlar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Bu süre zarfında doğru ve yanlış sayılarını hesaplayarak yüzdelik dilim ve puan tahmini yapmak isteyen adaylar, LGS soruları ve cevap anahtarı için sabah.com.tr'ye başvuruyor! İşte 2024 LGS sınav soruları ve cevapları kitapçığı...

LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı: MEB 2024 sözel-sayısal bölüm LGS soruları ve cevapları yayında

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

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LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı: MEB 2024 sözel-sayısal bölüm LGS soruları ve cevapları yayında

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı: MEB 2024 sözel-sayısal bölüm LGS soruları ve cevapları yayında

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı: MEB 2024 sözel-sayısal bölüm LGS soruları ve cevapları yayında

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

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