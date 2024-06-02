Haberler
Yaşam
LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı: MEB 2024 sözel-sayısal bölüm LGS soruları ve cevapları yayında
Giriş Tarihi: 02.06.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
17:06
LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı: MEB 2024 sözel-sayısal bölüm LGS soruları ve cevapları yayında
Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS-2024) iki oturum şeklinde bugün gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar yüzdelik dilim ve puan hesaplama işlemleri için LGS soruları ve cevap anahtarı hakkında araştırmalara başladı. Sayısal ve sözel alanda uygulanan 90 soruluk sınav 12:50'de sona erdi. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri üzerinden yeterlilikleri ölçülen adaylar bu derslere ilişkin LGS soruları ve cevapları kitapçığına sabah.com.tr'den ulaşabilecek. İşte MEB lise sınavı ile 2024 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı.