LGS sınav soruları ve cevapları Sabah’ta olacak! 2024 MEB ile Lise Sınavı (LGS) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

MEB açıklamasına göre bu yıl toplamda 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sistemi, adayların hedeflediği lise için ilk adım olacak. Verilen süre içerisinde soruları yanıtlamaya çalışacak katılımcılar, 2024 LGS sınav soruları değerlendirmesini yapmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan sözel ve sayısal sorular iki oturum halinde öğrencilere yöneltilecek. Sınav sonrası LGS soruları ve cevapları üzerinden puan hesaplama işlemleri başlayacak. Merakla beklenen LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sabah.com.tr'de olacak…