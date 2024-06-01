Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS sınav soruları ve cevapları Sabah’ta olacak! 2024 MEB ile Lise Sınavı (LGS) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
Giriş Tarihi: 01.06.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 14:16

LGS sınav soruları ve cevapları Sabah’ta olacak! 2024 MEB ile Lise Sınavı (LGS) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2024), bu yıl 2 Haziran Pazar günü gerçekleşiyor. Sözel ve sayısal derslerden toplamda 90 soruya yanıt verecek adaylar, Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden çoktan seçmeli sorularla karşılaşacak. Sınav sonrası puan hesabı yapabilmek adına LGS soruları ve cevapları için araştırmalara başlayacak öğrencilerin gözü kulağı SABAH'ta olacak. Sonuçlara kadar tahmini puanlarını çıkarmak isteyenler lise sınavı kitapçığı üzerinden cevaplarını kontrol edecek. LGS soruları ve cevap anahtarı sabah.com.tr'de bekleniyor!

LGS sınav soruları ve cevapları Sabah’ta olacak! 2024 MEB ile Lise Sınavı LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

MEB açıklamasına göre bu yıl toplamda 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sistemi, adayların hedeflediği lise için ilk adım olacak. Verilen süre içerisinde soruları yanıtlamaya çalışacak katılımcılar, 2024 LGS sınav soruları değerlendirmesini yapmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan sözel ve sayısal sorular iki oturum halinde öğrencilere yöneltilecek. Sınav sonrası LGS soruları ve cevapları üzerinden puan hesaplama işlemleri başlayacak. Merakla beklenen LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sabah.com.tr'de olacak…

LGS sınav soruları ve cevapları Sabah’ta olacak! 2024 MEB ile Lise Sınavı LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

2024 LGS 2 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞİYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav takvimine göre 2 Haziran Pazar günü sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında adaylara 50 sözel, 40 sayısal olmak üzere 90 soru yöneltilecek.

Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, eleştirel düşünme gibi pek çok becerisini ölçecek lise sınavı çıkışında dersler özelinde soru ve cevap değerlendirmesi başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS sınav soruları ve cevapları Sabah’ta olacak! 2024 MEB ile Lise Sınavı LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

2 oturumdan oluşan sınavın kapsamı şöyle:

1. OTURUM

Türkçe: 20 Soru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 Soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 Soru

Yabancı Dil: 10 Soru

2. OTURUM

Matematik: 20 Soru

Fen Bilimleri: 20 Soru

LGS sınav soruları ve cevapları Sabah’ta olacak! 2024 MEB ile Lise Sınavı LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

2 Haziran Pazar günü yurt içi ve yurtdışındaki sınav merkezlerinde 09.30'da başlayacak sınavda ilk adım sözel oturumu olacak.

50 sorudan oluşan 1. Oturum için adaylara 75 dakika veriliyor. 40 soruluk ikinci oturum ise 80 dakika olarak uygulanacak.

LGS sınav soruları ve cevapları Sabah’ta olacak! 2024 MEB ile Lise Sınavı LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

LGS SORULARI VE CEVAPLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) sınav soruları ve cevap anahtarı sonuçlar öncesi adayların erişimine sunuluyor. MEB tarafından hazırlanan kitapçıklar sınav sonrası sabah.com.tr'de olacak.

LGS soruları ve cevapları üzerinden adaylar puan hesaplama işlemlerini gerçekleştirerek sınavda yaptıkları net sayılarını kendi hesapları ile belirleyebilecek.

SON DAKİKA