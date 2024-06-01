Haberler
Yaşam
LGS sınav soruları ve cevapları Sabah’ta olacak! 2024 MEB ile Lise Sınavı (LGS) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
Giriş Tarihi: 01.06.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
14:16
LGS sınav soruları ve cevapları Sabah’ta olacak! 2024 MEB ile Lise Sınavı (LGS) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2024), bu yıl 2 Haziran Pazar günü gerçekleşiyor. Sözel ve sayısal derslerden toplamda 90 soruya yanıt verecek adaylar, Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden çoktan seçmeli sorularla karşılaşacak. Sınav sonrası puan hesabı yapabilmek adına LGS soruları ve cevapları için araştırmalara başlayacak öğrencilerin gözü kulağı SABAH'ta olacak. Sonuçlara kadar tahmini puanlarını çıkarmak isteyenler lise sınavı kitapçığı üzerinden cevaplarını kontrol edecek. LGS soruları ve cevap anahtarı sabah.com.tr'de bekleniyor!