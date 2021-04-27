LGS sınavı ertelenecek mi? Milyonlarca öğrenci, tek bir soru: LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Tam kapanma sürecinin başlamasıyla beraber Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınav tarihinde ertelenme olup olmayacağı konusu milyonlarca adayın gündemine taşındı. Her sene milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı bu sınavın Haziran ayında gerçekleşeceği biliniyordu. Buna göre; "LGS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yayımlanan genelgede ÖSYM tarafınca düzenlenen sınavlara ilişkin bir detay da yer almıştı. Buna göre; LGS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte konuyla ilgili son dakika gelişmelerinin detayları…