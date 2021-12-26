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Haberler Yaşam LGS sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika 2022 LGS sınav tarihi açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 26.12.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 14:15

LGS sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika 2022 LGS sınav tarihi açıklaması geldi!

Son Dakika Haberi... Türkiye'de milyonlarca öğrenci, 2022 yılında gerçekleşecek olan LGS'nin tarihini merak ediyordu. Konuyla ilgili son dakika açıklaması ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB tarafından yapılan açıklamayla 2022 LGS sınavının yapılacağı tarih açıklandı. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan son dakika LGS sınav tarihi açıklaması geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, çok sayıda öğrencinin merakla beklediği LGS tarihi belli oldu. Her sene binlerce öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı için beklenen açıklama bugün canlı yayında bir programa katılan Bakan Özer'den geldi. Peki, 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar;

LGS sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan son dakika LGS sınav tarihi açıklaması geldi.

LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

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LGS sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan son dakika LGS sınav tarihi açıklaması geldi.

Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi olarak tanımlanan sınav her yıl olduğu gibi 2022 senesinde de Haziran ayında gerçekleştirilecek.

LGS sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan son dakika LGS sınav tarihi açıklaması geldi.

LGS NEDİR?

Bu sisteme göre altı temel ders için (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi) 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır.

LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır.

Sözel derslerin sorularına 1.5'er dakika, sayısal derslerin sorularına ise 2'şer dakika zaman verilir.

Sözel bölüm 50 soru olup 75 dakika, Sayısal bölüm 40 soru olup 80 dakika sürer.

Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürür ve mazeret sınavı bulunmamaktadır.

LGS sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan son dakika LGS sınav tarihi açıklaması geldi.

Bu sistemle beraber; Ortaöğretime yerel yerleştirme ve merkezi yerleştirme olmak üzere iki şekilde öğrenci alınmaktadır.

Bunlar şöyledir;

1-Merkezi Yerleştirme, LGS sınavı ile öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda LGS sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirme türüdür.

2-Yerel Yerleştirme ise okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde alınarak yapılan yerleştirme şeklidir.

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