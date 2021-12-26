LGS sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika 2022 LGS sınav tarihi açıklaması geldi!

LGS NEDİR?
Bu sisteme göre altı temel ders için (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi) 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır.
LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır.
Sözel derslerin sorularına 1.5'er dakika, sayısal derslerin sorularına ise 2'şer dakika zaman verilir.
Sözel bölüm 50 soru olup 75 dakika, Sayısal bölüm 40 soru olup 80 dakika sürer.
Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürür ve mazeret sınavı bulunmamaktadır.